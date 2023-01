Alphabet旗下裁員 專家：經濟無崩跌跡象

加州科技業裁員潮持續發酵,Google母公司Alphabet宣布裁減旗下生命科學企業15%人力。經濟學家說,數據顯示灣區整體失業率仍非常低,還沒有出現網路泡沫時代的衰退跡象。

美國科技業元旦過後持續傳出裁員,繼科技巨擘亞馬遜(Amazon)解雇1萬8000人後,搜尋引擎龍頭Google(谷歌)母公司Alphabet旗下的生命科學公司Verily宣布裁減240人,占整體員工數的15%。同時間,Alphabet另一間工業機器人軟體公司Intrinsic也決定裁減40人。

裁員潮從去年延續到今年,科技業集中的舊金山灣區自去年11月至今已砍掉將近8萬人。外界關注這還看不見終點的現象對經濟產生的衝擊,當地經濟學家近期受訪仍表示經濟崩跌尚且言之過早。

加州經濟持續研究中心(Center for Continuing Study of the California Economy)主任李維(Stephen Levy)向舊金山紀事報表示,1990年代末期的網路泡沫和2000年代末期的房市危機曾導致經濟崩跌,但灣區目前並未出現「就業月增人數轉負」和「失業率飆升」這兩項經濟風暴來襲的指標。

李維說目前灣區就業人數仍有成長,失業率「真的非常低」,當地經濟正「溫和下滑」。

去年11月裁員潮席捲之下,舊金山灣區和矽谷地區的失業率分別為2.8%和2.3%,都低於加州和全國數據。

不過灣區經濟學家不排除「未來會出現變化」。

加州聖克拉拉大學(Santa Clara University)商學院副教授波茲納(Jo-Ellen Pozner)告訴中央社,科技業宣布裁員後,依照各家公司合約狀況,過幾個月之後才會將被解雇員工從薪資發放名單中剔除,這段時間他們仍然領薪水同時開始找其他工作,因此短時間內裁員不會反映在失業數據上。

波茲納說,部分員工遭解雇後往小公司流動,也有員工乾脆選擇離開灣區,各種因素都可能降低裁員對當下經濟造成的衝擊,「或許之後才會反映」。

李維則警告就業成長「放緩的程度」很有可能會比現在就業報告的結果來得更大,因為根據另一項家戶調查資料顯示,灣區失業居民的人數正在增加。(編輯:馮昭 )1120113

