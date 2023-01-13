全球造船霸主換人！陸靠一招狂搶單

俄羅斯對烏克蘭發動戰爭後，歐洲國家面臨能源短缺，導致全球液化天然氣（LNG）運輸船訂單激增，外媒報導，中國、南韓的造船業者積極爭搶訂單，中國業者靠著價格優勢，一艘造價比南韓便宜2,000至3,000萬美元（折合約新台幣6.1至9.1億），搶下57艘訂單。另根據韓媒報導，從整體新船訂單量來看，南韓造船廠的接單表現已連續第二年輸給中國。

根據《金融時報》報導，金融資訊供應商路孚特（Refinitiv）數據顯示，2022年全球新造LNG船訂單為163艘，需求增加2倍，創下近12年來最高水平，其中，中國業者搶到57艘大單，與2021年的11艘相比大幅成長。而且中國造價還比較便宜，挪威睿咨得能源諮詢公司（Rystad Energy）的LNG分析負責人Kaushal Ramesh透露，中國LNG船造價與南韓相比，可能便宜2000萬至3000萬美元。

南韓在造船領域方面具強勢競爭力，但近年中國造船廠步步進逼。根據航運研調機構Clarkson Research數據，2022年南韓船廠新船訂單噸位為1,564萬CGT、占全球總訂單量37%，落後中國造船廠的2,034萬CGT、占全球總量的49%，南韓已連續兩年將全球造船霸主寶座讓給中國。

日經新聞先前示警，LNG運輸船集中在2024年以後完工，存在烏克蘭問題等世界局勢明顯改變的可能性，中國的建造LNG運輸船熱潮將伴隨供應過剩，恐導致全球造船業再次發生蕭條的風險。

（中時新聞網 邱怡萱）

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