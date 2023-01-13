華爾街分析師看台積電 估Q2觸底後反彈

全球晶圓代工龍頭台積電法說會告一段落，會中釋出中性偏多訊息，激勵台積電ADR於12日大步漲，而華爾街分析師預測，台積電業績將於今年第二季觸底，預估2024年將迎來強勁復甦。

台積電於12日舉行法說會，總裁魏哲家表示，先前觀察到終端需求出現疲弱現象，資料中心需求也轉弱，預估上半年美元營收將較去年同期下滑4-9%，不過目前已看到需求趨穩的前兆，預期不含記憶體在內的全球半導體市場全年衰退4%、晶圓代工市場則下滑3%。

在台積電法說會登場前，美國券商Needham分析師Charles Shi表示，台積電越是下調今年全年的財測，其2024年的情況就會越好，因為這意味著今年上半年有觸底反彈的機會。Shi接著在台積電法說會後指出，台積電的成長預期比他原先預測的更低，料觸底的時間點將會落在第二季，而非他原先預估的第一季，而資本支出下調到320億美元至360億美元則與他的預期相符。

此外，魏哲家亦在會中談到，由於智慧型手機、個人電腦等消費終端市場疲弱，客戶產品進度延遲，因此上半年7奈米及6奈米的產能利用率低於先前預期。花旗研究分析師Laura Chen則對此分析道，儘管市場出現疲軟跡象，但由於台積電的市占率增長、產品增加，相信台積電將會維持其強勢地位，並領跑整個半導體市場，她期待台積電2024年強勢復甦，將台積電股票評級設定為「買入」。

根據FactSet的數據，在研究台積電的39位分析師中，有35位分析師給予「買入」評級，另外4位則是給予「持有」評級，平均目標價落在145.64美元。

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