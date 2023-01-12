拚2%通膨 De Cos：歐洲央行將持續升息

歐洲央行(ECB)政策官員暨西班牙央行行長Pablo Hernandez de Cos於周三指出，歐洲央行預計在未來幾次會議中將以持續的速度「大幅地」升高利率，以確保通膨在中期達成2%的目標。

De Cos在一場金融會議上說，利率將保持在偏向收緊的水準，以降低需求，從而壓低通膨，還將預防出現通膨預期上升的風險。

De Cos的立場一致於歐洲央行的指引。然而此前另一位政策官員Mario Centeno在周二表示，現在的升息循環已經接近於終點。

自七月以來，歐洲央行已經升息4次，以阻止通膨出現歷史性的飆升。歐洲央行還承諾進一步加息，以便將通膨率導入到目標範圍。

歐洲央行預計，歐元區通膨率到2025年仍將超過2%目標。為此歐洲央行自七月以來累計已經升息2.5個百分點(10碼)，為史上最快的升息速度。

如果這些預測被認為是有效的，就顯示如果要在中期內實現通膨目標，則需要「在一段時間將利率提高到高於市場預期的水準」，De Cos說，自從歐洲央行上次會議以來，市場已經將利率的最高水準預期上調了30基點，來到3.4%左右。

De Cos表示，無論如何，將「我們正在經歷的極度不確定性」因素考慮進去，是非常重要的。他補充說，聯準會未來利率走向將取決於由經濟數據的資料。

（時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電）

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