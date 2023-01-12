蘋果高階i15傳取消實體鍵 郭明錤點名贏家

天風國際證券分析師郭明錤12日於推特發文透露，蘋果今年將推出的高階版iPhone 15可能會取消實體按鍵，改採固態按鍵，預期音頻晶片供應商思睿邏輯（Cirrus Logic）將會成為大贏家。

郭明錤於貼文中表示，今年下半年將推出的高階iPhone 15機型可能將捨棄實體的音量鍵與電源鍵，改為採用固態按鍵設計，類似於過往在iPhone 7系列、iPhone 8系列採用的Home鍵設計，如果改採固態按鍵，便需要配備額外的線性震動模組Taptic Engine，以模擬實體按鈕的力道，而Taptic Engine所使用的控制IC是由思睿邏輯獨家供應，因此該公司有望顯著受益。

郭明錤補充道，若固態按鍵的設計獲得良好反饋，未來其他產品線的高階機型也有望採用此設計，外界推測這是指iPad Pro以及未來將推出的Apple Watch。

去年10月郭明錤便曾發文指出，iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max兩款高階機型的音量鍵和電源鍵可能採用固態按鍵，若採用此一設計變更，每部iPhone所使用的Taptic Engine數量將從目前的1個增加至3個，既有的供應商立訊精密和瑞聲科技有望成為受益者。

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