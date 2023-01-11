降通膨法案奏效 韓華Qcells美設新光電廠

韓華集團（Hanwha Group）旗下太陽能事業Qcells 11日宣布，該公司將斥資25億美元在美國喬治亞州興建一座大型工廠及擴建原有廠房，新廠將用於生產太陽板與其關鍵零件。這將是美國最大的太陽能投資計畫之一，顯示拜登簽署的通膨削減法案（IRA）再度發揮效果，成功以租稅減免吸引綠能投資。

Qcells新廠位於喬治亞州卡特斯維爾（Cartersville）附近、距離亞特蘭大西北方約50英里處，新廠及擴廠預計為當地帶來2,500個工作機會。新廠計劃於2024年投產。

早在2019年時，Qcells便在喬治亞州設立美國首家太陽能板工廠，並迅速成為美國主要太陽能業者之一。2022年底前，該公司每日生產1.2萬片太陽能板。新廠將令他們產能提升至每日6萬片。

Qcells執行長Justin Lee在聲明稿中指出：「隨著全美對於潔淨能源的需求持續攀升，我們準備讓旗下數千名勞工打造完全美國製造與永續的太陽能解決方案，從原物料到最終太陽能板成品。」

Qcells表示，他們決定在美國砸重金設廠，主要是受IRA提供的租稅減免等補助優惠吸引。該公司計畫將自身位於中國大陸的部分太陽能供應鏈轉移至美國。

Qcells設廠有助於美國減低對於進口太陽能板的依賴。美國安裝的太陽能板大多來自於國外輸入，特別是亞洲國家在組裝與生產太陽能板佔有絕對優勢，原因是後者以補貼、能源政策、貿易協定等策略拉抬自家太陽能製造商。

美國總統拜登去年8月簽署IRA，承諾給予太陽能與風力發電等項目租稅減免，希望提升綠能與電動車使用率，同時拉抬美國本土製造實力。

近幾個月以來，包括CubicPV、First Solar在內的太陽能公司相繼宣布在美設廠或擴產，足以證明IRA補助顯現效果。業界人士預期，今年上半年將聽到更多設廠消息，推估美國本土產能在2030～2040年間將可滿足自身太陽能板所有需求。

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