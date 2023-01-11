Uniqlo、GU母公司迅銷 豪氣加薪40％

平價時尚Uniqlo與GU母公司迅銷（Fast Retailing）11日宣布，3月起要幫日本員工加薪，最多上調4成左右。這顯示日本數十年來在通縮和削減成本環境下形成的低薪結構，開始出現鬆動。迅銷此舉將對即將展開的春季勞資談判（春鬥）產生影響。

此次加薪對象為日本總部及國內門市正式員工8,400人，具體是把新員工起薪從目前的25.5萬日圓上調至30萬日圓（約台幣7萬元），增幅約18％。到職一兩年的分店店長加薪10萬日圓（增幅36％），月薪調高到39萬日圓（約台幣9萬）。其他員工也將在數個百分點至約40％的範圍內加薪。整體來說，國內人工成本總額預計增加約15％。

迅銷早在2020年就調高部分全職員工的起薪，去年9月領時薪的兼職員工則平均加薪20％；至於這回是迅銷自20多年前採用現行薪酬制度以來，首度幫全體員工加薪。

迅銷盼藉由全球員工薪資標準化，拉近日本與歐美市場的薪資水準，將更多日本培訓的員工派駐海外，或是調派海外員工到日本。

迅銷日本員工的平均年薪959萬日圓（約台幣220萬），薪水之高在日本零售業算是數一數二，但與在日本的外商公司或海外企業相比仍偏低。日本企業也想爭取國際人才之際，迅銷的加薪舉動料將鼓勵更多日企仿效。

東京日精基礎研究所（NLI Research Institute）研究員齋藤太郎（Taro Saito）指出：「除了迅銷之外，不少日本企業大舉擴大加薪幅度，對日本經濟來說是好事。」

日本首相岸田文雄一再呼籲企業調高薪資，隨著通膨飆升萬物齊漲，幫勞工加薪更具急迫性。日本的低薪狀態，已成了這個全球第三大經濟體最嚴重的問題，2011年日本平均年薪換算成美元是39,711美元，遠遠不及經濟合作發展組織（OECD）成員國的平均值51,607美元。

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