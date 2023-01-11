Fed官員鴿聲響 美股樂開懷 那指漲逾1.7%

美國公布通膨數據前夕，聯準會官員釋出鴿派訊號，華爾街股市11日開高走高，尾盤漲勢擴大，那斯達克指數收漲逾1.7%，為連續第四個交易日收紅。

道瓊工業指數揚升268.91點或0.80%，收33,973.01點；標普500指數上漲50.36點或1.28%，收3,969.61點；那斯達克指數勁揚189.04點或1.76%，收10,931.67點；費城半導體指數收漲34.08點或1.25%，收2,755.36點。

政經方面，波士頓聯準銀行總裁柯林斯（Susan Collins）11日接受媒體採訪時表示，過去一年，聯準會已積極採取行動使經濟成長放緩以抑制通膨，因此在下次的利率決策會議上，她傾向升息1碼，讓貨幣政策逐漸調整回正常步伐，讓聯準會有更多時間得以了解其政策對於經濟的影響，以及政策是否有效遏制通膨，較小的升息步伐讓他們得以維持更高的靈活性，不過實際的決策仍非常仰賴經濟數據。

美國將於本周四公布去年12月的消費者物價指數（CPI），市場預計物價壓力將進一步減弱，從11月的7.1%下降至6.5%，剔除食品與能源價格的核心CPI則預計從6.0%下滑至5.7%。

投資人預期通膨出現放緩跡象將促使準會放緩升息步伐，有望給予科技股更好的表現空間，因而開始搶進科技股，那斯達克指數出現連四個交易日的反彈，寫下去年9月12日以來的最長紀錄。

個股方面，特斯拉10日傳出將擴建德州超級工廠，外媒11日再引述知情人士報導，特斯拉即將與印尼政府達成協議，將在該國建設新廠，同時具備電池與電動車生產能力，預計年產能可達到一百萬輛，帶動特斯拉股價11日大漲4.37美元，漲幅3.68%，收報123.22美元。

主要科技股11日普遍上揚，亞馬遜狂飆5.22美元，漲幅5.81%，收在95.09美元；Google勁揚3.02美元，漲幅3.38%，收在92.26美元； 微軟揚升6.92美元，漲幅3.02%，收235.77美元；蘋果上漲2.76美元，漲幅2.11%，收在133.49美元；Meta則下挫0.10美元，跌幅0.08%，以132.89美元作收。

台股ADR方面，台積電ADR上揚0.51美元，漲幅0.63%，收報81.78美元；日月光ADR揚升0.05美元，漲幅0.72%，收在7.02美元；聯電ADR上揚0.04美元，漲幅0.54%，以7.44美元作收。

延伸閱讀

特斯拉新廠傳落腳印尼 看中一大關鍵原料

鮑爾：Fed不會介入氣候變遷議題

特斯拉德州擴廠 砸7.7億美元

美大咖銀行財報 被看衰獲利掉15％