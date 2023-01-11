美國專利榜 三星首超IBM封王､台積排第三

專利服務供應商IFI周二公布2022年美國專利獲取排行榜，國際商業機器（IBM）因專利獲取量幾近腰斬，因而痛失連霸近30年的專利王寶座，南韓三星電子以6千出頭項專利首度封王，台積電則以逾3千項專利擠進前三強。

IFI表示，IBM於1993年登上美國專利王後連年霸榜，直到2022年首度丟失王座，去年美國專利取得總數為4,398項，較2021年的8,681項銳減49％。

反觀三星電子去年專利取得數量雖然也是下滑，但還有6,248項，僅較2021年的6,364項小減2％。

IBM研究部主管吉爾（Dario Gil）日前接受媒體專訪時指出，IBM在2020年時就已決定不再以蟬聯美國專利王為目標。

吉爾進一步表示，「專利只是衡量一家企業創新實力的其中一項指標，IBM還是會持續新技術申請專利，但不會像以前那般重視專利數量，而是比較重視專利的質量，尤其是人工智慧（AI）與量子運算等領域。」

值得注意的是，美國專利數前五強僅有一家美國企業，其餘四家全為亞洲廠商。台灣全球晶圓代工龍頭台積電去年美國專利取得總數達3,024項，高居第三名，華為以2,836項居第四，日本佳能（Canon）以2,694項排第五。

前十強美國企業還有高通、英特爾與蘋果，分居第七、第八與第九名。

總計2022年美國核發的專利中有5成6發給非美國企業，以國家排名而言，美國企業還是以142,703項或4成4的比重排第一，日本企業共包辦46,504項排第二，中國企業則是拿到24,538項居第三。

IFI表示，美國專利榜前50強中亞洲企業總共獲得41,055項專利，較西方企業的35,365項多出14％，其中絕大多數都掌握在日本、中國與南韓企業手中，光是日中韓企業就包辦40,114項專利，前50強的美國企業則拿到32,130項專利。

IFI指出，受到爆發疫情的影響，美國專利商標局去年核發的專利數量也較前一年減少，已是連續第三年下滑。

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