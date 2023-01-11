俄油價崩西方勝? 專家打臉:牌在大陸手上

距離西方祭出的俄油限價令已過約1個半月，俄羅斯原油價格一路下滑，烏拉爾原油交易價已經降至每桶37.8美元，遠低國際價格及西方的價格上限，有機構預估俄羅斯每日收入高達1.72億美元，但專家則認為，俄油價下跌主要是大陸需求疲軟所導致，現在說是制裁的成果還言之過早。

綜合外媒報導，面對西方限價措施的打擊，俄羅斯誓言不會承認任何限價措施，甚至放話將削減石油產量反制。自去年2月開戰以來，作為全球第二大原油出口國的俄羅斯，已經流失含歐洲在內等大部分買家，並積極尋找替代買家以填補缺口。

限價制裁迄今，能源報價及市場分析機構阿格斯（Argus Media）數據顯示，俄羅斯烏拉爾原油的交易價格，落在每桶37.8美元，不僅連國際價格的一半都不到，相較60美元的價格上限也幾近腰斬。

芬蘭能源和清潔空氣研究中心（CREA）報告指出，俄羅斯每日估計損失1.72億美元的原油收入，且若2月5日擴大限價至俄羅斯石油精煉產品，預估損失金額將進一步擴大至2.8億美元。此外，機構還呼籲西方調整限價範圍，持續給俄羅斯壓力。

只不過石油史學家布魯（Gregory Brew）認為，這很大程度是反映全球市場需求放緩，而非任何制裁所致，油價下跌主要是因為大陸需求疲弱，而未來價格的走向，將取決北京的疫情政策。

布魯說，需求不振讓限價效果變得微乎其微，市場目前略呈供過於求，要斷言制裁成功打擊俄油收入還不好說。

（中時新聞網 蔡宗倫）

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