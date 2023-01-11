供應鏈瓶頸 賓士、福斯去年銷量倒退嚕

德國汽車製造商賓士和福斯汽車在周二紛紛公布了去年銷量的退步，分別減少1%和6.8%，但是其中仍有部分銷售亮點。

賓士汽車說，由於新冠封鎖和供應瓶頸問題，2022年總共交出了205萬輛乘用車，較前一年減少1%。

但是隨著物流和供應鏈瓶頸的改善，第四季銷量已大增17%，電動車全年也大幅成長124%，來到11.78萬輛。

值得注意的是，公司最頂級的Maybach車系表現強勁，全年增加37%，主要是來自中國、日本、南韓和中東的客戶需求增加。

根據資料，賓士汽車在關鍵市場當中，僅中國市場出現衰退，全年減少1%。歐洲和北美都分別成長1%和3%。

此外由於供應鏈瓶頸問題，賓士入門級距的車輛銷售為大幅減少10%。

另外，福斯集團在周二提出警告，並稱晶片短缺的持續發生，將讓2023年維持波動和挑戰性，但是預計供應將持續改善。而福斯品牌(VW)的汽車銷量在2022年下跌6.8%，來到456萬輛。

而由於烏克蘭戰爭造成供應鏈問題，去年歐洲的(積壓)訂單增加了18%，為64萬輛。福斯汽車也正努力在今年加快交車速度。

福斯汽車銷售長Imelda Labbe說：「我們正在加緊工作，進一步減少客戶的交車等待時間，並儘快解決訂單積壓問題」。

福斯汽車表示，去年電動車銷售增加23.6%，為33萬輛。其中在中國的銷量增加1倍，為14.3萬輛。

休旅車是成長最快速的車款，去年成長4%，並且在美國的銷售占比高達8成。

（時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 ）

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