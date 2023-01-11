中國暫停核發日人簽證 日本外務省抗議

中國有關當局昨天宣布即日起暫時停止核發簽證給日本人，對此，日本外務省昨晚透過外交管道向中國提出抗議，並要求撤回這項措施。

日本放送協會（NHK）報導，位於東京的駐日中國大使館官網宣布，10日起暫時停止辦理對日本人發放簽證的手續。駐日中國大使館並沒說明理由，一般認為，可能是為了反制日本政府基於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫而加強邊境管制措施。

日本外務大臣林芳正昨天正在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）訪問，他告訴媒體，日本基於防疫目的，在盡量不停止國際間人員往來的情況下，實施邊境管制措施。對於中國非基於防疫理由而限制發放簽證一事，感到遺憾至極，已透過外交管道對中方提出抗議，並要求撤回停發簽證措施。

他說，日本會觀察中國的疫情及資訊公開的情況等，做適當的因應。

日本國內的旅行業相關人士表示，10日起除了人道考量的目的以外，無法申請前往中國的簽證。有日本大商社認為，在中國「清零」政策結束後，開始考慮訪中，但實際上派去中國出差的人數不多。因此中國暫停對日本人發出簽證，目前看來影響有限。

在中國設廠的日本汽車大廠之間也因為中國疫情持續擴大，很多企業已大幅減少派員到中國出差。目前看來，中國暫停對日本人發簽證的影響有限。

一位日本政府相關人士表示，雖然某種程度料想到中國會出招反制，但日本的邊境管制措施並沒禁中國人入境，所以說中國這次的作法有點過份。

在觀察中國的COVID-19疫情後，日本政府上個月30日起對中國採取臨時性的邊境管制措施，本月8日起要求從中國本土搭機入境日本的人士須持登機前72小時內的陰性證明。本月12日起，不僅是從中國本土，從澳門搭機入境日本的人士也須持登機前72小時內的陰性證明，且入境時須接受PCR檢查等。

中國外交部發言人汪文斌昨天在例行記者會上表示，呼籲相關國家的防疫措施是基於事實及科學，不應具有歧視性，也不應影響兩國民眾之間的正常交流。

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