驚！東京飛台北 星宇航空爆收炸彈威脅

星宇航空爆收炸彈威脅 恐嚇電話曝4字 乘客全下機

捷星日本航空一架班機7日才傳出收到炸彈威脅，日媒報導，我國星宇航空編號801航班2日從東京起飛前往台北前也收到炸彈恐嚇，一通來自德國的電話要求「準備好錢」，這起威脅導致全機旅客下機，日本警方在檢查機上後確認沒有爆裂物，航班延誤1.5小時後才起飛。

日本《讀賣新聞》今（11）日引述消息人士報導，2日星宇航空編號801航班準備從東京成田機場起飛前往台北前，接獲稱機上有炸彈的恐嚇電話，威脅電話更要求要「準備好錢」。

機上乘客隨即被請下機，千葉縣警方在旅客下機後檢查了客機及行李中是否有爆裂物，確認沒有可疑物品後，航班於當地時間下午3時10分起飛，比原定起飛時間晚了約1.5小時。

值得注意的是，成田機場7日清晨也接獲類似的炸彈威脅電話，當時威脅電話稱，從成田機場飛往福岡的捷星日本航空（Jetstar Japan）編號501航班上有炸彈，迫使班機緊急降落愛知縣的中部國際機場（Chubu Centrair International Airport），並且導致5名乘客在使用逃生滑梯撤離時擦傷，這架班機一共載有142名乘客及機組員。

報導引述消息人士稱，這通電話來自德國，男子透過變聲器以英語進行恐嚇，稱在貨艙放了一枚100公斤重炸彈，「如果經理不換人，我們就把它炸掉。」

（中時新聞網 吳映璠）

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