經濟衰退前奏？韓上月勞動市場數據變差

根據韓國11日官方資料，當地失業率在2022年12月突然大增，並升至11個月新高。同時，就業人數年增數量也創下21個月以來最低。專家學者也因此判斷，韓國景氣似乎已邁入寒冬低潮期。

上個月，經季節性因素調整後的失業率為3.3%，明顯高於11月2.9%，是自2022年元月以來最高。回推1年前，韓國失業率一度升至3.6%高峰點。不過，就失業率平均值來說，2022一整年為2.9%，低於2021年3.7%，也是自新冠病毒從2000年爆發以來最低的一年。

在就業人數方面，2022年最後1個月只有年增50.9萬人，但已是連續22個月成長，不過卻是2021年3月以來單月最小年增量。若放大至全年一整來看，去年就業人口數較2021年同期多增81.6萬人，創2000年以來最高。至於22年前，當年一整年曾締造88.2萬就業人數輝煌紀錄。

即將在13日舉行既定利率會議的韓國央行，尚未放棄緊縮政策。不過，在最新就業以及出口等經濟數據趨緩之下，或許升息腳步可望稍微停歇。為抑制大漲的通膨，從2021年8月韓國進入此波升息周期以來，基準利率已大幅調升2.75%，並來到3.25%。

（時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電）

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