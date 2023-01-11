特斯拉擬砸7.76億美元 擴建德州超級工廠

路透社10日報導指出，特斯拉近日向德州政府提交申請文件，計劃注資7.757億美元擴建德州超級工廠，成為該公司去年建造德國工廠以來最大規模的擴張計畫。

特斯拉的德州超級工廠於2022年落成啟用，於9月便宣布Model Y的產量已達到1萬台，不過，Model Y車型的生產線實際上僅占據德州工廠的一小部分，特斯拉期盼未來在該廠量產電動貨卡Cyber​​truck。

根據特斯拉本周向德州政府提交的文件，該公司計劃在德州超級工廠增加五座新設施，包括電池測試實驗室以及一座名為「Cathode」的設施。奧斯汀當地媒體 Austin Business Journal列出了擴建計畫中的四座設施，包含規模最大的Cell 1，預計將耗費3.68億美元的預算，自本月23日開始建設，另還有占地面積第二大的Drive Unit，預計於2月初開始動工，Cathode則為第三大項目，不過成本為第二高，預計花費2.6億美元，將會在本月底展開建設，有望在今年底前完工，第四座設施則是Cell Test Lab，同樣為本月底開始建設，預計於8月底完工。

Austin Business Journal報導指出，根據空拍機所拍攝到的畫面，Cathode設施目前實際上已進入建設階段了。而特斯拉將於3月1日在其德州超級工廠舉辦2023年的投資人日，屆時有望在活動上公布擴張計畫以及資本配置。

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