美墨加擬聯手 強化北美半導體產業

美國、墨西哥、加拿大三國領袖於10日舉行三國領袖會談，值此之際，白宮發布聲明指出，美墨加三國將採取措施共同推進北美的半導體產業，以確保供應鏈的穩定。

北美領袖峰會於1月9日至11日在墨西哥市召開，美國總統拜登（Joe Biden）、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）以及墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）在10日展開會談，探討區域經濟整合的更多可能性。

在三國領袖會談即將登場之際，白宮於10日發布聲明表示，美墨加三國預計會在今年初共同組織一個半導體論壇，以刺激更多相關投資，也意味著美國試圖協調半導體供應鏈，以了解晶片市場的需求以及投資機會。

由於半導體產業長期以來皆由亞洲主導，在新冠肺炎爆發後，北美的供應鏈曾一度遭受衝擊，美國因此有意分散亞洲優勢，將半導體產業鏈帶回北美。

美國於去年9月曾邀請墨西哥加入其半導體計畫，墨西哥原先有望迎來重大機遇，惟該國的能源政策開倒車，優先支持國有電廠與石油公司，對待私營企業則有差別待遇，使美國與加拿大在去年7月依據北美自由貿易協定，正式對墨西哥提出申訴。

加拿大也於周一再度提及墨西哥的能源政策，不過墨西哥外交部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）對此回應道，墨西哥目前已經在執行解決方案，三位領導人並不希望將本次峰會變成爭端解決小組，因此能源政策不會是本次會談的主要課題。

白宮也另外指出，三國將會加強合作以根除毒品走私問題，並且改善移民的入境管道，降低他們對人蛇集團的依賴。

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