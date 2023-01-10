房貸利率高 美民眾購屋信心低迷

據房貸機構房利美（Fannie Mae）最新調查顯示，受到房貸利率高漲以及房價居高不下的影響，2023年美國民眾購屋意願恐持續低迷。多數人認為現在是買房的壞時機，預期房價將持續走跌。

房利美周一公布去年12月購房信心指數（Home Purchase Sentiment Index）上升3.7點至61點，略高於10月創下的歷史低點。

在1,000名受訪者裡，約21％的人表示「現在是買房好時機」，比例高於11月的16％。認為「現在是買房壞時機」的比重從79％略降至76％。

房利美資深副總裁兼首席經濟學家鄧肯（Doug Duncan）表示，儘管民眾購房信心略有改善，但依然處於歷史低檔。許多人認為此時不宜購房，原因在於房價過高與房貸利率維持高檔。

數據顯示，美國30年期固定房貸利率去年10月攀抵7.37％高點，近日雖回落但依然處於6.47％附近。

調查顯示，買家對於未來抱持樂觀看法。預期未來一年房貸利率將下滑的比重從10％升高至14％；認為房貸利率將上升的占比從62％降至51％；認為維持相同水平的比重從24％增至31％。

此外，受訪者預期未來一年房價將下跌的比重也從34％升至37％；認為房價將攀升的占比維持於30％不變；認為維持相同水平的比重從30％降至29％。

鄧肯指出，即便民眾預期房價與房貸利率將雙雙走跌，但這兩項因素仍不足以「帶來足夠的購買力道」。隨著2023新的一年展開，預期依然有許多民眾買不起房屋。

另外一方面，房屋賣家對於房市抱持悲觀看法。該調查顯示，認為「現在是賣房壞時機」的比重從39％升至42％。「現在是賣房好時機」的占比從54％降至51％。

鄧肯表示：「除非房貸利率條件改善，否則房屋買賣意願低落，這可能導致未來幾個月房屋銷售持續下滑。」