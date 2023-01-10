鮑爾未放鷹 美股樂漲 那指費半升逾1%

投資人靜待本周即將公布的通膨數據，值此之際，聯準會主席鮑爾10日談話中未針對未來貨幣政策走向作出發言，激勵華爾街股市10日震盪後收紅，尤其科技類股精神抖擻，那斯達克指數勁揚逾1%，為去年11月以來首次連三個交易日走揚。

道瓊工業指數上漲186.45點或0.56%，收33,704.10點；標普500指數揚升27.16點或0.70%，收3,919.25點；那斯達克指數上漲106.98點或1.01%，收10,742.63點；費城半導體指數大漲34.537點或1.29%，收2,721.289點。

數據方面，美國商務部10日公布數據顯示，美國去年11月批發庫存終值報1%，符合市場預期。美國將於本周四公布去年12月的消費者物價指數（CPI），市場預計物價壓力將進一步減弱，從11月的7.1%下降至6.5%，剔除食品與能源價格的核心CPI則預計從6.0%下滑至5.7%。

世界銀行於10日調降全球經濟預測，估今年全球經濟成長率僅1.7%，恐會創下近30年來第三低的增速，並預估美國今年成長率落在0.5%，預計將成為1970年代以來最孱弱的非衰退表現。

政經方面，美國聯準會（Fed）主席鮑爾10日在瑞典央行以「央行的獨立性」發表演說，他認為在美國國會制定法律之前，聯準會不適合使用貨幣政策來促進綠色經濟，意即他們不會成為「氣候決策者」，其講稿中並未直接針對經濟或貨幣政策走向發表看法，僅強調聯準會必須採取「不受歡迎」的舉措，以恢復物價穩定。

而聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）周二則在談話中再度放鷹，她認為雖然部分通膨指標有所下降，但聯準會仍有許多工作要做，因此她預估聯邦公開市場委員會（FOMC）將會持續拉高利率，並且在通膨回穩前維持高利率。

個股方面，主要科技股10日全面走揚，亞馬遜勁揚2.51美元，漲幅2.87%，收在89.87美元；Meta上漲3.52美元，漲幅2.72%，收報132.99美元；微軟攀升1.73美元，漲幅0.76%，收228.85美元；Google揚升0.44美元，漲幅0.50%，收在89.24美元；蘋果上漲0.58美元，漲幅0.45%，收130.73美元。

台股ADR方面，台積電ADR揚升 0.96美元，漲幅1.20%，收在81.27美元；日月光ADR上漲0.09美元，漲幅1.31%，收6.97美元；聯電ADR攀升0.12美元，漲幅1.65%，收報7.40美元。

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