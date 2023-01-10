美股財報季銀行業打頭陣 聚焦四重點

由數家美國最大的銀行打頭陣，本周美股將揭開財報季。路透分析指出，因儲備「雨天基金」（rainy-day funds）以應對不利於投銀業務的經濟放緩，美國銀行業巨頭去年第四季獲利下滑。

美國四大銀行摩根大通、美國銀行、花旗集團和富國銀行將於本周五發布財報。

根據Refinitiv所做的預測調查，再加上摩根士丹利和高盛，這六大銀行未雨綢繆，估合計預留了57億美元資金為應付壞帳做準備，較一年前提列的23.7億美元儲備金高出1倍多。

以Betsy Graseck為首的摩根士丹利分析師出具報告指出，由於大多數美國經濟學家預測今年經濟將衰退或大幅放緩，銀行業可能為更加嚴峻的經濟前景做準備。

整體而言，KBW銀行股指數去年下跌近28%後，今年1月以來上漲約4%。

●銀行業財報重點

獲利：為了抑制升至數十年高點的通膨，聯準會採取激進的升息手段。物價不斷上漲和借貸成本升高迫使消費者和企業削減開支，而銀行業作為經濟的中介角色，一旦經濟活動放緩時，其獲利也將隨之下滑。根據Refintiv所做的初步預測調查，受訪分析師預估這六大銀行去年第四季淨利平均比2021年同期下滑17%。儘管如此，不斷攀升的利率仍然讓銀行業有利可圖，貸款利率升高有利於銀行提升獲利能力。

展望：投資人和分析師將關注這些銀行高層發表的評論，並將之視為衡量經濟前景的重要指標。近幾周來，陸續有銀行業高層提出警告，稱商業環境變得更加嚴峻，使公司不得不減薪裁員。彭博社周日援引消息人士報導，高盛集團將展開其有史以來規模最大的一波裁員，預計本周裁員約3,200人。由於投銀業務大幅放緩，此前包括摩根大通和花旗等銀行已經裁員。根據Dealogic的數據，去年第四季全球投資銀行業務營收較2021年同期大減逾50%，跌至153億美元。

消金業務：消費金融業務也是銀行業季報的重點之一。強勁的就業市場與政府的激勵措施，在疫情期間給家庭財務帶來支撐。雖然整體而言消費者的財務狀況良好，但拖欠款項的情況已開始增加。穆迪投資人服務公司金融機構集團資深副總裁David Fanger表示，信貸品質異常優良的時期正在結束。

馬斯克貸款：分析師將關注摩根士丹利和美國銀行等銀行，是否會對提供特斯拉執行長馬斯克130億美元收購推特的貸款提列任何減損。

（時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電）

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