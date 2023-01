82歲老兵打工惹鼻酸 網募款300萬助退休

82歲老兵超市打工故事惹鼻酸!網募款300萬助他退休

美國一名男子日前在網路上發起募款活動,希望幫助一名在沃爾瑪超市工作的82歲退役老兵退休,這名老兵曾照顧前妻及前妻丈夫直到他們過世。最終老翁一共獲得10萬8682美元(近新台幣331萬元)支票,老翁也在4日正式退休。

綜合美國福斯新聞網(Fox News)、財經內幕(Business Insider)網站報導,美國除蟲公司「蟲蟲男孩」(Bug Boys)老闆麥卡錫(Rory McCarty)日前到馬里蘭州(Maryland)一間沃爾瑪超市採買電池時,臨時決定替82歲收銀老翁馬力安(Butch Marion)在網路上發起募款活動。

麥卡錫在集資網站GoFundMe發起的募款活動簡介中指出,當他看到這個矮小的老人還在工作時相當震驚,馬力安每個班要上8-9小時,他突然想到先前也有人為還在沃爾瑪工作的82歲老太太集資,因此決定為馬力安發起募款活動。

馬力安的人生故事相當感人,他從11歲開始打工,本身是一名美國海軍退伍軍人,他曾在通用汽車(General Motors Co.)工作,但為了照顧前妻的丈夫而退休,前妻丈夫離世後他接續照顧前妻,直到前妻也離世才重新工作。

麥卡錫去(2022)年12月16日將馬力安刷商品條碼的工作畫面分享在短影音平台TikTok上,至今已吸引超過330萬人次觀看,募款金額也超過13.7萬美元(約新台幣417萬元),一共約有5600人捐款。

馬力安4日結束最後一天工作後正式退休,畫面顯示他走進停車場,早已等在那裡的朋友們紛紛鼓掌為他歡呼,慶祝他退休,麥卡錫也將印有10萬8682美元的支票交給馬力安,兩人眼眶都紅了。

馬力安說他將用這筆錢支付帳單、捐給其他人,以及到佛州拜訪女兒們及孫子們,他已經長達5年沒有看到孩子們了,他也向媒體透露打算輕鬆過退休生活,希望在河邊喝啤酒,享受生活。

他說:「我想感謝世界各地所有捐助我的人,我現在就像一隻出籠的鳥。」

文章來源:Elderly veteran-Walmart worker retires, grateful after GoFundMe donation: ‘I’m like a bird out of a cage now’

文章來源:An 82-year-old Walmart cashier finally retires after TikToker helps raise more than $100,000 in online donations

(中時新聞網 吳映璠)

★《工商時報》關心您:飲酒過量,有礙健康。