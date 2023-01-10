82歲老兵打工惹鼻酸 網募款300萬助退休

82歲老兵超市打工故事惹鼻酸！網募款300萬助他退休

美國一名男子日前在網路上發起募款活動，希望幫助一名在沃爾瑪超市工作的82歲退役老兵退休，這名老兵曾照顧前妻及前妻丈夫直到他們過世。最終老翁一共獲得10萬8682美元（近新台幣331萬元）支票，老翁也在4日正式退休。

綜合美國福斯新聞網（Fox News）、財經內幕（Business Insider）網站報導，美國除蟲公司「蟲蟲男孩」（Bug Boys）老闆麥卡錫（Rory McCarty）日前到馬里蘭州（Maryland）一間沃爾瑪超市採買電池時，臨時決定替82歲收銀老翁馬力安（Butch Marion）在網路上發起募款活動。

麥卡錫在集資網站GoFundMe發起的募款活動簡介中指出，當他看到這個矮小的老人還在工作時相當震驚，馬力安每個班要上8-9小時，他突然想到先前也有人為還在沃爾瑪工作的82歲老太太集資，因此決定為馬力安發起募款活動。

馬力安的人生故事相當感人，他從11歲開始打工，本身是一名美國海軍退伍軍人，他曾在通用汽車（General Motors Co.）工作，但為了照顧前妻的丈夫而退休，前妻丈夫離世後他接續照顧前妻，直到前妻也離世才重新工作。

麥卡錫去（2022）年12月16日將馬力安刷商品條碼的工作畫面分享在短影音平台TikTok上，至今已吸引超過330萬人次觀看，募款金額也超過13.7萬美元（約新台幣417萬元），一共約有5600人捐款。

馬力安4日結束最後一天工作後正式退休，畫面顯示他走進停車場，早已等在那裡的朋友們紛紛鼓掌為他歡呼，慶祝他退休，麥卡錫也將印有10萬8682美元的支票交給馬力安，兩人眼眶都紅了。

馬力安說他將用這筆錢支付帳單、捐給其他人，以及到佛州拜訪女兒們及孫子們，他已經長達5年沒有看到孩子們了，他也向媒體透露打算輕鬆過退休生活，希望在河邊喝啤酒，享受生活。

他說：「我想感謝世界各地所有捐助我的人，我現在就像一隻出籠的鳥。」

文章來源：Elderly veteran-Walmart worker retires, grateful after GoFundMe donation: ‘I’m like a bird out of a cage now’

文章來源：An 82-year-old Walmart cashier finally retires after TikToker helps raise more than $100,000 in online donations

（中時新聞網 吳映璠）

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