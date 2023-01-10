壓力山大 東京12月通膨率創40年新高

被視為全日本通膨先行指標的東京核心消費者物價指數（CPI），去年12月年增4％，觸及40年新高，連續7個月超出日本央行（BOJ）設立的2％目標，料強化市場對BOJ逐步收回貨幣刺激政策的預期。

日本官方10日公布，12月東京核心CPI（排除生鮮食品項目但包含燃料）年增4％，比市場的預估中值3.8％還高，相較11月年增幅3.6％進一步走升，創1982年4月以來最快升幅，當年的數據是4.2％。

從首都最新CPI數字來看，日本全國12月通膨率可能持續上漲，維持在央行的2％目標之上。

大和證券（Daiwa Securities）首席市場經濟學家岩下真理（Mari Iwashita）指出，日本通膨升溫已成趨勢，產出缺口可望即將由負轉正，將有更多數據說服日銀，讓貨幣政策朝向正常化。

（工商時報 吳慧珍）

東京12月核心CPI年增率升至3.8%

有日本全國消費者物價風向球之稱的東京通膨率，2022年12月年增4%，除了比市場預期高之外，也是連續7個月都在日本央行目標值2%以上，表示東京民眾日常生活壓力也愈來愈大。

在東京CPI（消費者物價指數）再度寫下40年新高後，外界預期日本央行可能藉由實施調控殖利率曲線控制政策，好讓一直執行的大規模景氣刺激計畫可圓滿畫下句點。

根據日本官方10日公布數據，東京剔除鮮食，但包括燃料的核心CPI，上個月高達3.8%，11月則為3.6%。上次東京出現物價飆升時期是在1982年4月，約40年前的當時，核心CPI年增率竟升至4.2%。

再者，若把燃料與鮮食雙雙不計入的東京核心再核心CPI，上個月也是年增2.7%，還是高於11月2.5%。東京CPI居高不下，讓全日本物價在2022年12月時，還有機會超過2%。

任期正在倒數計時的日本央行行長黑田東彥，日前已排除近期將升息的可能性，且黑田認為，銀行有繼續支持經濟成長責任，直到目前由成本高漲所推升的通膨，轉變為市場需求所帶動，並且也要看到上班族確實有加薪。

路透社報導，日本央行在上個月，把自己10年期公債殖利率曲線控制的上下區間擴大，市場將此視為日本將走向政策正常化，也就是可望搭上全球升息這班列車。不過，卻遭黑田否認並指出，還是持續實施當下的超寬鬆政策沒變。

（時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電）

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