終結英國王室 哈利恐已揭開序幕

薩塞克斯公爵(Duke of Sussex)哈利不顧一切,在即將出版的大爆料回憶錄《備胎》(Spare)中,鉅細靡遺地公開家醜,痛批家人。王室分析家兼查爾斯的傳記作者梅爾(Catherine Mayer)說,大家都忽略了哈利攻擊王室的「極災難性」意涵。

據《衛報》(The Guardian)報導,梅爾認為,西班牙版《備胎》把焦點放在個性衝突上,而衝突部分是由王室宣傳機器所助長。無論英國大眾是否要求變革,都可能危及英國的君主立憲制。她指出,或許這將標誌君主制結束的開始。

梅爾說,有鑑於目前民眾對國家缺乏信任,加上右翼政治高張。英國王室成員成了民眾仇富、對厭女症和種族主義感到憤怒的替代標靶。畢竟王室代表了不平等,因此也正面臨危急存亡關頭。

梅爾說,無論是哈利公開網飛(Netflix)紀錄片、回憶錄,或是在電視上頻頻接受專訪,大家都忽略了一些根本問題。他指控王室霸凌、種族歧視、厭女和階級差異,而梅爾預測,要是這些問題得不到解決,這一切最終都將破壞民意支持王室繼續存在的根基。

此外,梅爾強調,這不只是茶餘飯後的王室鬧劇,王室接受納稅人龐大的資金,也具有重要的地位,值得嚴肅以對的,將是它的未來。

目睹梅根被扒光掐蜜臀 嗨戰檔案室!哈利後悔了

近日有諸多關於哈利王子回憶錄《備胎》(Spare)的內容外流,王室家醜再也藏不住,其中,哥哥威廉疑似瞧不起梅根的演員身分,出手勸阻這樁婚事。既然愛上了,勢必要承受一切考驗,哈利更自爆曾上網搜尋妻子演親密戲的片段,看完從此後悔了。

據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導,薩塞克斯公爵夫婦倆於2016年結識,當時梅根仍馬不停蹄演出美國影集《無照律師》,該劇講述大學輟學生麥可(Patrick J Adams飾)最終與野心勃勃的紐約律師哈維(Gabriel Macht飾)一起共事的故事。而梅根在裡面飾演麥可的對象瑞秋,兩人有不少親密動作戲,看完令人直冒汗,相當害羞。

書中哈利爆料,威廉曾反對他與梅根的婚事,甚至「警告」不要娶她進門,直言「她畢竟只是女演員」。不聽老人言的下場就是,他承認剛和梅根在一起時,曾對《無照律師》的內容感到好奇,應該說,對深愛的女人的一切都非常感興趣,不過熱戀期佔有慾也特別強烈,當他試著上網搜尋梅根與男演員的一場「激戰」戲碼,開玩笑表示:「當下非常需要用電療燒毀腦中的記憶!」因為這簡直是錯誤的選擇,現在想起來非常後悔。

這18禁畫面是兩人獨處在公司的檔案室,突然天雷勾動地火,互相撕開上衣,男演員緊掐著梅根的臀部直進攻。這一幕不僅哈利看了害怕,就連演員們事後接受訪問時也說,「那個空間、做那件事…真的非常詭異。」

