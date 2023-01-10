終結英國王室 哈利恐已揭開序幕

薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）哈利不顧一切，在即將出版的大爆料回憶錄《備胎》（Spare）中，鉅細靡遺地公開家醜，痛批家人。王室分析家兼查爾斯的傳記作者梅爾（Catherine Mayer）說，大家都忽略了哈利攻擊王室的「極災難性」意涵。

據《衛報》（The Guardian）報導，梅爾認為，西班牙版《備胎》把焦點放在個性衝突上，而衝突部分是由王室宣傳機器所助長。無論英國大眾是否要求變革，都可能危及英國的君主立憲制。她指出，或許這將標誌君主制結束的開始。

梅爾說，有鑑於目前民眾對國家缺乏信任，加上右翼政治高張。英國王室成員成了民眾仇富、對厭女症和種族主義感到憤怒的替代標靶。畢竟王室代表了不平等，因此也正面臨危急存亡關頭。

梅爾說，無論是哈利公開網飛（Netflix）紀錄片、回憶錄，或是在電視上頻頻接受專訪，大家都忽略了一些根本問題。他指控王室霸凌、種族歧視、厭女和階級差異，而梅爾預測，要是這些問題得不到解決，這一切最終都將破壞民意支持王室繼續存在的根基。

此外，梅爾強調，這不只是茶餘飯後的王室鬧劇，王室接受納稅人龐大的資金，也具有重要的地位，值得嚴肅以對的，將是它的未來。

文章來源：Prince Harry’s book could be ‘beginning of end’ for royals, warns Charles’s biographer

（中時新聞網 楊幼蘭）

目睹梅根被扒光掐蜜臀 嗨戰檔案室！哈利後悔了

近日有諸多關於哈利王子回憶錄《備胎》（Spare）的內容外流，王室家醜再也藏不住，其中，哥哥威廉疑似瞧不起梅根的演員身分，出手勸阻這樁婚事。既然愛上了，勢必要承受一切考驗，哈利更自爆曾上網搜尋妻子演親密戲的片段，看完從此後悔了。

據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，薩塞克斯公爵夫婦倆於2016年結識，當時梅根仍馬不停蹄演出美國影集《無照律師》，該劇講述大學輟學生麥可(Patrick J Adams飾)最終與野心勃勃的紐約律師哈維(Gabriel Macht飾)一起共事的故事。而梅根在裡面飾演麥可的對象瑞秋，兩人有不少親密動作戲，看完令人直冒汗，相當害羞。

書中哈利爆料，威廉曾反對他與梅根的婚事，甚至「警告」不要娶她進門，直言「她畢竟只是女演員」。不聽老人言的下場就是，他承認剛和梅根在一起時，曾對《無照律師》的內容感到好奇，應該說，對深愛的女人的一切都非常感興趣，不過熱戀期佔有慾也特別強烈，當他試著上網搜尋梅根與男演員的一場「激戰」戲碼，開玩笑表示:「當下非常需要用電療燒毀腦中的記憶!」因為這簡直是錯誤的選擇，現在想起來非常後悔。

這18禁畫面是兩人獨處在公司的檔案室，突然天雷勾動地火，互相撕開上衣，男演員緊掐著梅根的臀部直進攻。這一幕不僅哈利看了害怕，就連演員們事後接受訪問時也說，「那個空間、做那件事…真的非常詭異。」

文章來源：’I didn’t need to see such things live’: Prince Harry admits he made a ‘mistake’ watching Meghan Markle’s sex scenes with Suits co-star in his bombshell biography

（中時新聞網 徐沛琪）