Fed官員放鷹 道瓊紅翻黑 特斯拉飆6%

美股投資人靜待美國聯準會主席鮑爾的談話，華爾街股市9日開高，紐約聯儲公布月度報告顯示消費者預期通膨出現放緩跡象，帶動道瓊工業指數早盤一度勁揚漲304點，惟聯準會官員陸續發表鷹派言論，使美股午盤後漲幅蒸發，華爾街股市收盤漲跌互見。

道瓊工業指數下挫112.96點或0.34%，收33,517.65點；標普500指數小跌2.99點或0.08%，收3,892.09點；那斯達克指數小幅上漲66.36點或0.63%，收10,635.65點；費城半導體指數揚升50.65點或1.92%，收2,686.75點。

數據方面，紐約聯邦準備銀行9日發布2022年12月的調查報告，內容顯示，美國消費者對於未來一年的通膨預期較前值下降2個百分點至5%，創下2021年7月以來的新低，此外，消費者也預期縮減開支，未來一年家庭支出的成長估值下降一個百分點至5.9%，寫下2022年1月以來的最低。

政經方面，聯準會官員將於本周陸續發表談話，亞太蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）與舊金山聯準銀行總裁戴莉（Mary Daly）周一率先打頭陣，兩人皆認為聯準會應該將終點利率提高到5%以上。

波斯提克表示，他認為有必要將聯邦基金利率上調到5%至5.25%的區間，並且按兵不動、維持高利率，以確保需求減緩；戴莉亦表達了類似看法，她強調現在宣布戰勝通膨仍為時過早，她預計本次升息循環的終點利率將會落在5%以上，且高利率將會維持一段時間。

美國勞工部將於本周四公布12月消費者物價指數（CPI），波斯提克對此表示，如果CPI顯示通膨壓力有所緩和，那麼聯準會下次會議有望將降息幅度放緩至1碼。

個股方面，特斯拉股價周一氣勢如虹，早前一份報告顯示2022年美國汽車銷量創下逾10年新低，然而電動車異軍突起，銷量達到80萬輛，在整體汽車銷量中的占比率2021年的3.2%擴大至5.8%，投資人看好電動車市場前景，帶動特斯拉股價飆漲6.71美元，漲幅5.93%，收在119.77美元。

主要科技股周一普遍收漲，亞馬遜揚升1.28美元，漲幅1.49%，收在87.36美元；微軟上漲2.19美元，漲幅0.97%，收報227.12美元；Google上揚0.64美元；漲幅0.73%，收88.80美元；蘋果揚升0.53美元，漲幅0.41%，收在130.15美元；惟Meta下跌0.55美元，跌幅0.42%，收報129.47美元。

台股ADR方面，台積電ADR上漲2.24美元，漲幅2.87%，收在80.31美元；日月光ADR揚升0.19美元，漲幅2.84%，收報6.88美元；聯電ADR上漲0.28美元，漲幅4.00%，以7.28美元作收。

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