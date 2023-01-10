特斯拉2022衰落神壇 2023前景成謎

2022年，特斯拉（Tesla）歷經風霜，作為推動電動車產業革命的先驅者，「黯然」取代了過往的風光。電動車市場仍是流著奶與蜜之地。然而，在比亞迪等其他勁敵的追趕之下，特斯拉又該如何再次迎來另一個高光時刻，是其刻不容緩的重要課題。此外，2023開年第一周，特斯拉開啟新一輪全球降價，這一波操作意欲為何，也成為市場談論焦點。

特斯拉2022流年不利

全年股價崩跌65％ 全球市值排名退至12名

流年不利、加上創辦人馬斯克（Elon Musk）加上行事風格惹議，衰事連環爆，收購推特後爭議頻傳，也連帶影響到電動車事業。

據統計，特斯拉股價2022年全年累計暴跌65％，市值蒸發6,750億美元，全球市值排名退至12名，接連被波克夏、騰訊超車，成為大型科技企業最慘烈的代表之一。馬斯克身家也因此隨之縮水，就連全球首富寶座也讓位於人。

由於大部份特斯拉員工擁有公司配發的股票獎勵，因此股價重挫會直接令員工手中持股價值大縮水，從而打擊員工士氣。對此，馬斯克在2022年封關前曾發內部電郵向員工喊話，希望大家不要被股市的瘋狂走勢所困擾。

馬斯克並強調，他自己相信就長期而言，特斯拉將會成為全球最有價值的公司。

比亞迪銷量超車特斯拉

新能源車產業龍頭寶座易位

特斯拉2022年第四季電動車產量和交車量及全年交車量均創下新高紀錄，持續以令其他所有主要汽車製造商夢寐以求的速度增長，但受到物流問題、需求放緩、利率升高和經濟衰退疑慮的影響，其表現仍然讓華爾街失望，且全年交車量也未能實現年增長50%的目標。

據華爾街見聞報導，比亞迪2022年全年新能源車銷量達186萬輛，年增208.64％，不僅成為大陸車市銷售冠軍，並超越特斯拉的131.19萬輛，躍居全球銷量第一名。

然而這樣的比較不甚精確，因為比亞迪銷售的許多都是油電混合車，與特斯拉的全電動車不太一樣，但在中國兩者都算「零排放汽車」。

攤開比亞迪銷售數據，從分類細項可以得知在比亞迪銷售的186萬輛中，純電動車約91萬輛，其餘則是油電混合車，距離特斯拉年銷131.19萬輛仍有一段差距，顯然在純電動車領域，特斯拉仍是全球銷售霸主。

特斯拉發動價格戰

在中祭出史上最大力度降價措施

在需求放緩、升息、經濟衰退等疑慮籠罩之下，據華爾街見聞6日報導，特斯拉發動全球價格戰在，在日本降幅約10％。特斯拉中國官網則顯示，中國國產Model 3車型起售價大減13.5％，Model Y車型起售價降幅達一成。

值得注意的是，這並不是特斯拉第一次降價，但卻是在中國史上力度最大的降價措施，也是近半年以來除去促銷優惠外的第二次直接降價，並且跌破歷史最低價。

特斯拉中國官網顯示，中國國產Model 3車型起售價由之前的人民幣（下同）26.59萬元降至22.99萬元，大減13.5％。而Model Y車型起售價從之前的28.89萬元降至25.99萬元，降幅達一成。

按最新售價，中國國產Model 3包括後輪驅動版（起售價22.99萬元）和高性能版（起售價32.99萬元）兩款車型，預計交付日期為1至4周。

至於Model Y則包括後輪驅動版（起售價25.99萬元）、長續航版（雙電機全輪驅動，起售價30.99萬元）、高性能版（雙電機全輪驅動，起售價35.99萬元）三款車型，預計交付日期為1至4周。

另外，Tesla還正式公布全新Model S 與Model X 中國市場售價。Model S雙電機全輪驅動版78.99萬元起，Model S Plaid三電機全輪驅動版100.99萬元起；Model X雙電機全輪驅動版87.99萬元起，Model X Plaid三電機全輪驅動版103.99萬元起。上述車型將於2023年上半年開始交付。

日前，中國乘聯會（CPCA）公布的數據顯示，Tesla12月在中國僅交付55,796萬輛電動車，年跌21％，又比11月減少44％，創下5個月以來最低水平。

21世紀經濟報導統計，特斯拉在大陸生產後，基於補貼政策變動、本土化率提升、材料價格波動等理由，先後已17次調整價格。但近兩次調整在2022年10月以及2023年1月，均為大幅降價。

特斯拉困境

買家忠誠度低、低溫下續航力低

特斯拉打出價格牌背後，究竟是什麼樣的背景迫使特斯拉掀開這張底牌？專家表示，需求減弱與行業競爭加劇是關鍵主因。

據市場研究公司統計，2022年中國生產的電動車將佔全球電動車總銷量的40%，美國與歐洲分別佔30%與20%，而燃油車製造大國日本，在全球電動車銷量只佔不到5%。

Morningstar分析師Seth Goldstein表示，特斯拉現在正在進入一個穩健但成長放緩的階段，作為一家主要的汽車製造商，特斯拉可能會受到更多經濟放緩的影響。

Triple D Trading市場結構分析師兼操盤手Dennis Dick表示，特斯拉有太多利空因素，其中一個顯然是其執行長馬斯克對推特的投入。自馬斯克完成收購推特以來，特斯拉的市值已經縮水約3,700億美元。

幾位華爾街分析師預期因競爭加劇和全球需求減弱，未來幾個月特斯拉股價將面臨更大的壓力。至少有4家券商調降特斯拉的目標價和獲利預測，稱特斯拉的交車表現不如預期，以及為了提振中國和美國這全球前2大車市的需求而推出更多折扣，令人感到擔憂。

以目前的市值來看，特斯拉仍是全球最有價值的汽車製造商，且身價仍遠遠領先排名第二的日本豐田汽車、排名第三的福斯汽車、排名第四的通用汽車和排名第五的福特汽車，儘管特斯拉的產量只有這些競爭對手的零頭。

儘管特斯拉仍是全球最具價值的汽車製造商，但市場認為特斯拉先驅者的光環正在逐漸失靈，特斯拉前景仍然不容樂觀。

分析師發現電動車買家並沒有太多品牌忠誠度，對於其他新車款躍躍欲試，意味龍頭大廠特斯拉面臨更大競爭壓力。

根據車市研究網站Edmunds資料，起亞（Kia）EV6電動跨界車2022年初上市就購買的消費者之中，將近8成已換車（trade-ins）改開其他廠牌的車，若以起亞所有車款來看，比例為61％。

另外，購買福特（Ford）Mustang Mach-E電動休旅車的買家中，逾三分之二已改開他廠車，反觀福特整個品牌此比重為42％。

電動皮卡車新創業者Rivian表示，購買該公司新車的客戶群，原本開的車相當廣泛，有些原是開一輛價格3萬美元的速霸陸（Subaru）Outback旅行車，有些開著10萬美元的保時捷跑車。Rivian推出電動皮卡車與休旅車，起價約7萬美元。

儘管特斯拉主宰電動車早期使用者市場，隨著傳統車廠、新創業者相繼發表最新電動車加入戰局，上述的調查也凸顯特斯拉面臨的危機，代表車主可挑選的車款增加，特斯拉不再擁有原本優勢。

新款電動車前仆後繼投市，也是特斯拉近期股價承壓的原因之一。

除了買家忠誠度問題，特斯拉產品本身似乎也出現疑慮，韓國公平交易委員會（KFTC）日前表示，特斯拉未告知顧客旗下電動車的續航力在低溫下較短，相較特斯拉網路廣告所言相比，實際下降50.5％，因此將對特斯拉開罰28.5億韓元（約新台幣6,900萬元）。

美電動車迎建廠熱潮

產業前景豐滿 特斯拉市占恐怕越發骨感

拜電動車熱賣所賜，以及聯邦政府祭出補助扶持國內電池製造，美國汽車業進入數十年最大一波建廠熱潮，包括福特、Rivian相繼擴大投資，對於特斯拉而言，又是一大威脅。

福特汽車（Ford）12月曾表示已成為美國第二大暢銷電動車製造商，並提前實現執行長Jim Farley的目標。雖然特斯拉仍位居產業霸主，但隨著越來越多品牌進入市場，特斯拉的市占率也持續下降。

市場研究調查機構S&P Global Mobility日前公布數據顯示，截至2022年第三季，特斯拉在美國新註冊電動車的市占率為65％，但相較2020年的79％、2021的71％可說逐年遞減，據S&P預估，至2025年時電動車款預計增加至159款，為現在的3倍之多，在新進品牌車款夾攻分食之下，屆時特斯拉市占率恐怕連20％都保不住。

根據非盈利組織Center for Automotive Research資料，去年1到11月規劃投入興建組裝廠與電池廠的投資額約達330億美元，而且設廠地點普遍在美國南部。

車廠競相投入打造電動車產線是投資躍升的最大原因。2022年通過的聯邦氣候法案進一步加速美國投資，提撥數百億美元資金補貼電動車與電池廠，還有鋰、石墨等電池材料加工設施。

Rivian於2021年開始在伊利諾州打造電動車，另擬於喬治亞州興建第二座廠，預計2026年啟用。現代汽車也宣布在喬治亞州斥資55億美元建廠。

福特財務長勞勒（John Lawler）指出，「你必須現在投資，否則會在這波轉型中被拋在後頭。」

汽車產業決定砸下重資，主要是看好電動車未來潛力。根據顧問公司AlixPartners資料，全球汽車產業到2026年以前對電動車的投資總計達5,260億美元。

挽回投資人信心

分析師條列10件特斯拉的當務之急

面對逆境，特斯拉究竟應該如何應對？據華爾街見聞報導，Wedbush證券分析師艾維斯（Dan Ives）認為有10件事是特斯拉的當務之急。

重中之重是在1月底之前任命一位新的推特CEO。

隨著馬斯克在推特的動盪管理以及外界對特斯拉汽車需求產生越來越多的質疑，分析人士稱馬斯克擔任推特CEO已經成為特斯拉營運的干擾。

在2022年12月時，馬斯克曾於推特發布民意調查，詢問他是否該辭去推特CEO，贊成的的比率達57.5％。隨後馬斯克也回文表示，若找到人來接手，他將辭去CEO一職，並專注管理軟體及伺服器團隊。

第二，則是停止出售特斯拉股票。自2021年11月以來，馬斯克累計已經出售近400億美元特斯拉股票。

第三則是改變對特斯拉增長預測的激進作派。2022年特斯拉表現令華爾街失望，且全年交車輛也未能實現成長50％的目標。

表現仍然讓華爾街失望，且全年交車量也未能實現年增長50%的目標。艾維斯表示，考慮到全球經濟前景黯淡，2023年特斯拉需要訂定保守的交車數據及目標。並表示，交車成長35％是相對容易實現且更實際的目標。

第四至第八件事分別是：關注特斯拉，而不是推特；鑒於對競爭和生產的擔憂，宣布Cybertruck電動皮卡將於明年年底提前交付，目前報道稱特斯拉計劃最早2024年開始交付Cybertruck；對特斯拉董事會進行改革，引入更多在科技和電動汽車方面有經驗的人才；大量回購股票；披露更多的財務指標，建立圍繞利潤的“透明度”。

最後兩件也與推特有關。

第九件事，馬斯克在推特上變得越來越政治化，這對向大眾銷售電動汽車不是件好事。最後則是為推特制定戰略計劃。

最新人事布局

朱曉彤躍特斯拉二把手

特斯拉最新人事布局，是為切割馬斯克行事迥異的個人風格所帶來的影響，又或者是配合價格戰蓄勢將全球市占再擴大的宣示？

電動車大廠特斯拉（Tesla）中國區負責人朱曉彤，傳出已接管特斯拉美國工廠和北美、歐洲銷售業務，晉升為僅次於特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）之後的特斯拉汽車業務「二號人物」，中國人可望成為特斯拉新任掌門人的消息，引發外界高度關注。

傳朱曉彤將接替馬斯克出任執行長。圖／中新社

此後，朱曉彤將負責特斯拉汽車所有主要市場銷售，以及除了德國以外的生產業務。

外媒稍早報導，朱曉彤在馬斯克欽點下，於2022年12月8日帶領中國工程團隊前往特斯拉德州超級工廠，協助產能擴張事宜，且僅在開工一周後，該廠即創下周產3,000輛Model Y的里程碑，朱曉彤也出現在特斯拉官方公布工廠合影中。

美媒Electrek引述消息人士透露，朱曉彤已經升任特斯拉全球管理層，負責美國工廠和北美及歐洲地區銷售業務，同時兼任特斯拉中國區最高管理職位和亞洲其他地區銷售業務負責人。

路透報導，朱曉彤將成為繼馬斯克之後，最受矚目的特斯拉高層。此前也有消息指出，朱曉彤有望接任馬斯克成為特斯拉新任CEO。

目前，由朱曉彤帶領的特斯拉上海超級工廠年產能已經超75萬輛，成為該品牌產能最高的生產基地，並作為全球重要的出口中心。據統計，2022年11月，特斯拉上海工廠交付量超過10萬輛，創歷史新高，累計當年前11個月，交付量突破65萬輛。

據陸媒鈦媒體報導，朱曉彤出生於遼寧省瀋陽市，2014年4月加入特斯拉，他升任中國區總經理只花了半年時間，並且一路平步青雲，絕對不是泛泛之輩，據悉他有著和馬斯克十分接近的工作作風，崇尚高強度工作，凡事親力親為，必要時甚至會全天候幾近24小時投入工作。

報導引述知情人士說法指出，朱曉彤幾乎沒有自己的私人生活，是個超級工作狂，更有員工爆料朱曉彤經常凌晨在工作群裡發訊息，而他對下屬的要求也十分嚴格。

馬斯克買下推特後，他可能很難同時兼顧多家公司的管理，外界認為朱曉彤可望成為特斯拉全球CEO新人選，因為他是特斯拉征服中國市場的功臣，加上他與馬斯克兩人在對待工作時的態度也非常相似。

特斯拉下殺利空

4檔概念股逢低布局

全球車廠都競相推出電動車，摩爾投顧分析師江國中表示，電動車市場變成了「紅海」，特斯拉失去領先優勢的護城河，股價才會暴跌，但可趁機低接優質概念股，推薦台達電（2308）、鴻海（2317）、乙盛-KY（5243）、貿聯-KY（3665）等4檔。

特斯拉今年第3季營收、獲利都創新高，江國中表示，特斯拉財務表現出色，股價卻崩跌，除了因執行長馬斯克（Elon Musk）為了買推特（Twitter），狂賣特斯拉股票，挖東牆補西牆，讓投資人吃足苦頭外，最重要原因是，車市轉型「電動化」後，全球大廠競相推出電動車，使特斯拉在電動車的領先優勢已失。

Tesla已無法把標準規格的電動車當高價車賣。未來還有蘋果Apple Car、台廠裕隆（2201）、鴻海（2317）等磨刀霍霍，電動車市場已是一片「紅海」。

隨電子化、智慧化、車聯網、自駕車發展，相關供應鏈將受惠，而這正是台廠所擅長的，也是台灣繼台積電（2330）打造半導體護國神山後，打造第二座護國神山的機會。台廠有很多質優電動車概念股，必將成為明年盤面主流，投資人反而可趁這波特斯拉下殺利空時，逢低承接優質股，如台達電、鴻海、乙盛-KY和貿聯-KY。