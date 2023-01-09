美經濟爆災難 這類企業破產危機連環炸

為了解決難纏的通貨膨脹，美國聯準會採取激烈升息策略，但此舉也帶來負面效應，經濟衰退危機壟罩經濟環境，除了科技業接連裁員降低成本外，零售商也因為快速反轉的消費者需求，陸續面臨破產危機。

綜合外媒報導，經濟不景氣氛圍擴散至各行各業，在家居零售商Bed Bath & Beyond因不敵嚴重虧損，宣布走上破產之路後，美國知名派對用品零售商Party City也可能在幾周內聲請破產保護。

目前Party City市值約為4100萬美元，公司為了解決嚴重財務危機，積極與債券持有人商討，有意債務轉換為股權以降低公司負債，不僅如此，公司還聘請財務諮詢公司做為公司債務重組顧問。

事實上，早在去年10月，包括Bed Bath & Beyond、Party City及Tuesday Morning等多家零售商就曾被市場示警，受到激烈升息引發的消費需求快速降溫，公司營運將大受打擊，進而面臨破產。

除了零售商面臨存亡危機，美國科技巨頭也紛紛裁員降低營運成本，亞馬遜大砍超過1.8萬名員工，臉書母公司Meta也裁員超過1萬人，甚至連麥當勞都醞釀大規模重組，將進行裁員與業務改革，詳細人數會在4月定案。

（中時新聞網 郭宜欣）

延伸閱讀

穆迪看美經濟 將經歷慢衰退

美經濟衰退恐成真 富人2原因比窮人更慘

為經濟衰退準備 美企加緊收款、留現金在手