專家估Fed終點利率高於5.5% 市場必受害

倫敦政經學院教授雷斯（Ricardo Reis）8日警告指出，美國聯準會升息的幅度恐會超過市場目前的預期，終點利率預計將高於5.5%，勢必將會使市場遭受衝擊。

聯準會於2022年數度大幅升息，12月的會議決議將聯邦基金利率調升到4.25%至4.50%的區間，而終點利率的預估中值則落在5.1%，預計在2024年才會展開降息。外界目前普遍預期，聯準會本次升息循環的終點將會落在5%，屆時便會停止升息，不過雷斯對此則有不同看法。

雷斯認為，聯準會在2021年並未妥善認知到通膨上升的可能性，聯準會官員為此感到不滿，因此他們目前更傾向於過度緊縮，料將會提高終點利率至超過市場預期。

雷斯研判，美國經濟目前正處於轉捩點，聯準會正在面臨艱難的抉擇，而最主要的關鍵便是薪資成長的速度。由於通膨攀升速度過快，薪資成長速度遠不及通膨攀升的步伐，預計這將會成為聯準會今年貨幣政策的核心。

雷斯分析道，若薪資成長幅度較小，通膨便有望迅速回落至2%；但若薪資飆升，恐會引發薪資─物價螺旋成長模式。雷斯最後談到，他認為聯準會應該讓失業率上升至5.5%，如果能讓通膨回落的話，失業率飆升並非可怕的結果。

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