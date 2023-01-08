波索納洛支持者直闖國會大廈 怒喊驗票

巴西新任總統魯拉（Luiz Inacio Lula de Silva）於今年元旦就職，不過前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的支持者不服總統大選結果，因而於8日闖入國會大廈、總統府以及最高法院，並且要求查驗選舉結果，目前相關單位已出動安全部隊平亂。

巴西於去年10月舉行第二輪總統大選，左翼候選人魯拉奪下50.9%的選票，擊敗得票率49.1%的時任總統波索納洛，使魯拉時隔20年再度重返政壇執政，不過本次選舉結果遭到波索納洛的支持者質疑，他們認為選舉有舞弊的嫌疑，應當重新驗票，因此於8日突破警方設下的路障，闖入了位於首都巴西利亞的國會大廈、總統府和最高法院。

巴西媒體預估，本次的行動約有3,000人參與，相關當局目前已出動安全部隊維護秩序，並逮捕數十名抗議民眾，針對本次的動亂，魯拉譴責發動者為「法西斯狂認分子」，強調他們將會遭受懲罰，並且宣布本次的聯邦安全干預行動將持續至1月31日。

巴西前總統波索納洛素有「巴西川普」之稱，而川普的支持者也曾因不服2020年的總統選舉結果，於2021年衝進國會大廈，使會議一度被迫暫停，國會議員和選舉人團也必須撤離避難。對於本次的行動，波索納洛目前尚未做出回應，自去年在總統大選中失利後他便鮮少在公開場合發表談話，並在任期結束後旋即飛往美國的佛羅里達州，也未出席魯拉的就職典禮。

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