穆迪:預期今年美國經濟「慢衰退」

在華爾街一面倒看衰美國經濟今年陷入衰退之際，信評機構穆迪（Moody’s）最新報告預測美國經濟今年不會陷入負成長，而是維持近乎零成長的停滯狀態長達一年，經歷所謂的「慢衰退」（slowcession）。

穆迪首席經濟學家贊迪（Mark Zandi）於最新報告中表示：「未來一年在聯準會打擊高通膨的情況下，美國經濟勢必遭受打擊，但經濟基本面得以維持，讓聯準會順利避免經濟衰退又能完成任務。」

他預期今年美國各季國內生產毛額（GDP）成長率都不會超過1％，且GDP成長率在第三季降至0.8％後即將觸底反彈，只是最快要到明年第三季GDP成長率才會突破2％。

一般而言，GDP連續兩季負成長即代表經濟衰退。贊迪口中的「慢衰退」是穆迪經濟學家狄瑞堤斯（Cristian deRitis）率先發表的詞彙，意思是「經濟成長率貼近零但始終未陷入負成長」，這段期間失業率上升但不會陡升。他預期今年底前美國失業率將達到4.2％，高於目前的3.7％。

去年美股表現創下2008年以來最差紀錄，主因就是華爾街認為今年美國經濟有70％的機率會陷入衰退，但近日已有少數投資銀行與穆迪一樣抱持謹慎樂觀看法。高盛上周預期美國經濟今年可望「軟著陸」，有幸避免經濟衰退。

贊迪表示今年美國經濟發展不順無可避免，但油價下跌已讓通膨開始降溫，且勞工市場強勁成長也帶動實質勞工薪資增加，而聯準會也有望在今年結束升息循環。

他認為在經濟基本面穩固的情況下，聯準會只須再施以機靈的政策就能避免美國經濟陷入衰退。但他仍強調美國經濟尚未完全排除衰退的潛在風險，因為目前經濟體質還很脆弱，禁不起激烈衝擊。

贊迪表示美國經濟還面臨另一個潛在風險，那就是企業與消費者過度擔心經濟衰退而縮減支出，造成自掘墳墓的後果。

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