美封殺陸晶片恐爆慘烈後果 專家:禍害全球

晶片短缺讓各國意識到半導體的重要性，美國不僅大力資助當地生產和研發，還與台日韓組建「晶片聯盟」（Chip 4），並聯手日本、荷蘭等國禁止對大陸出口半導體設備，以遏制該國發展。但專家表示，雖然這些國家是競爭關係，但同樣也相互依賴，而透過出口禁令以擴大優勢的同時，也會對全球貿易造成廣泛的破壞和產品短缺。

晶片聯盟是以美國主導，與台灣、日本和韓國組建而成，拜登多次表示，聯盟的組成旨在促進半導體生產和合作。但半島電視台報導指出，拜登聯手亞洲盟國和合作夥伴對抗大陸的同時，美國轉向「保護主義」也令韓國和台灣兩個晶片大國感到不安，兩者均與大陸有著緊密的經貿聯繫。

三星電子半導體部門負責人慶桂顯（Kyung Kye-hyun）去年在記者會上坦言，從長期來看，三星陸廠的新設備投入，可能會面臨困難。此外，慶桂顯還呼籲，政府加入晶片聯盟前，應該先尋求最大貿易夥伴大陸的理解。

台灣主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰也擔憂表示，美國禁令也是台灣2023年出口的「不確定因素」之一，雖然影響仍不明朗。報導指出，晶片聯盟倡議提出一年多，至今除了一場初步會議外，仍未敲定具體細節。

半導體研究機構TechInsights副主席哈奇森（G Dan Hutcheson）告訴半島電視台，美國在很大程度上十分依賴各國，但各國也高度依賴大陸，「雖然這些國家可能視彼此為晶片霸權的競爭對手，但經貿上也相互依賴」。

哈奇森說，某些情況下，有些國家可能會透過出口禁令，以擴大自身競爭優勢，但卻也會對全球貿易造成廣泛的破壞，以及消費產品短缺，「這可能會變的越來越糟」。

（中時新聞網 蔡宗倫）

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