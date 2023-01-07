韓國央行13日開決策會議 預料升息1碼

韓國央行周五（13日）將召開決策會議，由於通膨出現趨緩跡象，經濟風險升溫，促使央行升息速度放慢，市場普遍預期此次將宣布利率調高一碼（25個基點）至3.5％，逐漸接近升息周期的尾聲。

自上次決策會議以來，韓國的通膨與通膨預期皆已明顯減速，儘管美國與韓國的利率差距擴大，但韓元仍持穩於1,300以下，接下來央行升息態度更加謹慎，畢竟近期該國出口與經濟活動趨於蕭條，在此次周期的利率調升的空間已經不多。

分析師認為，周五央行有可能升息1碼，但也不排除暫停升息的機率，即便如此，鑑於油價與電價上漲，韓國央行仍會維持溫和鷹派立場。

韓國央行去年11月利率調升1碼至3.25％，寫下11年來最高水準。為了對抗通膨，央行自2021年8月啟動升息周期，迄今累計利率上調275個基點。

韓國11月消費者物價指數（CPI）年增5％，通膨持續位於11月締造的7個月低點，扣除波動較大的食品和能源項目的核心CPI則增加4.1％，低於11月的4.3％，寫下該數據2021年11月以來首次下滑。

此外，韓央行去年12月底公布調查，消費者對未來12個月的通膨預測為3.8％，低於11月的4.2％。

韓國是全球首批啟動升息的主要經濟體，分析師指出，隨著通膨趨緩，經濟衰退風險逼近，是該國利率升息減速的原因，甚至可能成為首個停止升息的亞洲國家。目前市場預料，韓國利率高峰落在3.5％或3.75％，估計在第一季升抵峰值。