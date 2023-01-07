郭明錤曝蘋果取消SE 4計畫 高通成大贏家

天風國際證券分析師郭明錤7日發文指出，蘋果已通知其供應商將取消2024年的iPhone SE 4發布計畫，意味著明年下半年推出的機型有很大機會將繼續使用高通（Qualcomm）的5G晶片，郭明錤認為，這將使高通成為最大贏家。

郭明錤於去年12月便曾在推特上發文表示，由於iPhone SE 3、iPhone 13 mini、iPhone 14 Plus等中低階機型的銷售量始終遜於預期，蘋果可能會取消或延後2024年的iPhone SE 4新品發布計畫。除了銷售考量外，郭明錤也提出，SE 4預計改採全螢幕設計，將會導致成本與售價上升，然而當前全球經濟面臨重大挑戰，為了降低不必要的新品開發費用， 蘋果恐須重新審視iPhone SE 4的產品定位與投資報酬率。

根據郭明錤本月7日在Medium上最新發布的文章，蘋果已告知其供應商，iPhone SE 4在2024年的生產與出貨計畫將會直接取消，而非延遲，郭明錤認為，此一決策有望使高通成為最大贏家。他對此解釋指出，蘋果原先打算讓iPhone SE 4搭載其自行研發的5G數據機晶片，並且將會視SE 4的開發狀況，再決定是否讓iPhone 16也採用自研晶片，然而因為SE 4的發布計畫已取消，明年下半年推要出的iPhone 16系列預計將會繼續採用高通的5G晶片，市場原先預期高通自2024年開始會失去iPhone訂單，就目前情況來看，高通有望繼續擔任iPhone 16數據機晶片的獨家供應商。

郭明錤也在文中寫道，高通在2023與2024年有望繼續主導全球高階手機的射頻（RF）晶片市場，預期該公司的獲利將顯著優於其競爭對手，且高通具備產品組合的競爭優勢，可望降低經濟衰退帶來的負面影響，並且會在經濟復甦時首先恢復強勁的成長態勢。

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