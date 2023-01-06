美薪資降溫 道瓊飆700點 特斯拉盤中急彈

美國於6日公布去年12月的非農就業報告，其中，薪資成長幅度不如市場預期，顯示通膨出現放緩跡象，華爾街股市6日上演強勁反彈，四大主要指數全面開高走高，道瓊工業指數終場高收700點，寫下去年11月30日以來的最佳單日表現。

道瓊工業指數終場上漲700.53點，或2.13%，收在33630.61點；標準普爾500指數上漲86.98點，或2.28%，收在3895.08點；那斯達克指數上漲264.05點，或2.56%，收在10569.29點；費城半導體指數上漲117.581點，或4.67%，收在2636.101點。

數據方面，美國勞工部6日發布報告指出，2022年12月非農就業人口增加22.3萬人，雖然高於市場預估的20萬人，不過增幅創下2020年12月以來的最低水準；失業率從11月的3.6%降至3.5%，與2022年7月和9月同為2020年2月來的最低；民間企業勞工12月的平均時薪則較去年同期上揚4.6%、月增0.3%，雙雙低於預期，顯示聯準會持續升息之下，通膨出現放緩跡象。

另外，美國供應管理協會（ISM）於6日公布，2022年12月的 ISM非製造業指數降至49.6，為2020年5月以來的新低，且企業活動指數和新訂單指數也雙雙下跌。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）針對12月的非農就業報告表示，最新公布的數據並不會改變他對於貨幣政策的看法，他認為美國通膨仍然過高，因此聯準會應持續升息，不過他也透露，新的數據正是美國經濟逐漸放緩的跡象，他目前認為聯準會應該再將聯邦基金利率調高1碼或2碼，但若勞動力市場出現更多放緩跡象，他可能會更傾向於1碼這個選項。

政經方面，美國眾議院議長選舉進入第四天，共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）與黨內右翼勢力進行協商後終於取得進展，在第十三輪投票中，麥卡錫拿下214票，黨內杯葛人數降至6人，麥卡錫也更加接近當選門檻的218票，有望在6日晚間的投票中取得所需票數。

個股方面，特斯拉繼上月在美國及加拿大推出優惠價後，6日開始在中國及日本也祭出折扣，Model 3和Model Y兩大車款的價格皆大幅下調逾10%，使特斯拉6日開盤跳水7%，不過由於逢低買盤搶進，使特斯拉盤中上演逆轉秀，終場上漲2.72美元，漲幅2.47%，收報113.06美元。

主要科技股6日全面揚升，蘋果樂漲4.60美元，漲幅3.68%，收在129.62美元，市值成功重返2兆美元以上；亞馬遜勁揚2.96美元，漲幅3.56%，收在86.08美元；Meta揚升3.08美元，漲幅2.43%，收在130.02美元；Google 上漲1.39美元，漲幅1.60%，收報88.16美元；微軟揚升2.62美元，漲幅1.18%，收在224.93美元。

台股ADR方面，台積電ADR大漲2.34美元，漲幅3.09%，收在78.07美元；日月光ADR勁揚0.26美元，漲幅4.04%，收報6.69美元；聯電ADR揚升0.41美元，漲幅6.22%，以7.00美元作收。

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