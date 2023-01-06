WTO陸對美晶片訴訟 台灣申請加入討論

彭博資訊報導，在大陸於世界貿易組織（WTO）對美國的晶片制裁措施提出訴訟後，台灣已要求加入相關討論，希望發出台灣的聲音。對此，行政院經貿辦今（6）日證實，已於3日以第三國身分申請加入諮商大陸控訴美國出口管制相關措施違反WTO規範案，確保民主供應鏈穩固。

經貿辦指出，為確保台灣權益，我國於今年1月3日以第三國身分，申請加入諮商中國大陸控訴美國出口管制相關措施違反WTO規範案（DS 615）。

經貿辦指出，依據「WTO 爭端解決規則與程序瞭解書」，非諮商成員國，若有實質貿易利益，可以第三國身分，申請加入諮商程序，且經被諮商國同意後，得加入諮商程序。

經貿辦說，第三國就諮商過程以觀察角色參與，其目的是進一步了解諮商雙方對於案情之立場及說明，並不代表支持或反對當事國任何一方之立場。若干外國媒體的標題影射台灣採取特定立場，並不正確。

經貿辦說，台灣此次以第三國身分申請加入諮商，是為確保民主供應鏈穩固。台灣作為全球半導體供應鏈關鍵一環，且作為美國經貿合作的重要夥伴，為了對案情有較為深入的瞭解，並確保國家戰略產業健全發展，因而向WTO提出參與諮商意向，台灣堅守民主供應鏈的立場堅定不移。

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