美企12月裁員人數大減43% 科技業現警訊

根據美國人力資源機構Challenger, Gray & Christmas於5日公布的數據，2022年12月美國企業的裁員人數報4.3萬人，較11月大幅減少43.19%，顯示整體經濟仍持續在創造就業機會，勞動力市場依舊強勁。不過在科技產業步入嚴冬之際，科技公司的裁員人數在此之中占據最大比例。

根據Challenger釋出的數據，美國企業2022年全年的裁員人數為363,824人，較2021年攀升13%，其中，2022年12月的裁員人數報43,651人，與2021年12月的19,052人相比，年增129.1%，不過較前值大幅下降43.19%。

在眾多產業之中，科技業面臨嚴重衰退風險，因此成為2022年裁員人數最多的產業，美國科技公司12月的裁員人數為16,193人，全年總人數達97,171人，較2021年大幅攀升649%；此外，由於加密貨幣產業爆雷，金融科技公司的裁員人數從2021年的529人飆漲至2022年的10,476人，年增達1670%。

Challenger資深副總裁查倫哲（Andrew Challenger）對於本次的報告指出，目前的整體經濟情勢仍在創造更多的就業機會，不過許多企業抱持著謹慎的態度為2023年的經濟低迷做準備，因此漸漸開始放緩招聘活動。

在Challenger發布報告的同一日，素有「小非農」之稱的美國ADP就業報告顯示，美國12月民間就業人數新增23.5萬人，大幅高於市場預期的15萬人，在在反映出美國就業市場依舊穩健。此外，美國勞工部將在當地時間6日公布12月非農就業報告，外界預估12月新增就業人數報20 萬，雖然較11月放緩，但成長步伐依舊穩健，失業率則預估維持在3.7%。

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