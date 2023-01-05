地緣政治風險升 哈佛教授:大陸作用將下降

西方與中國進行經濟「脫鉤斷練」的聲浪不斷，外界擔憂世界正面臨「去全球化」的時代。美國哈佛大學知名公共政策與經濟學教授羅格夫（Kenneth Rogoff）對此認為，地緣政治風險加劇之下，大陸的作用將下降，日韓等亞洲國家的存在感將獲得提升。

日本經濟新聞報導，被問及地緣政治風險將如何改變世界時，曾任國際貨幣基金（IMF）前首席經濟學家的羅格夫表示，全球化仍未崩潰，但正在不得不重新構建。大陸的作用將下降，印尼、韓國和日本等其他亞洲各國的存在感將提升。日本的實際工資變得非常低，無論好壞，都比20年前明顯更具競爭力。

羅格夫指出，目前的狀況最類似於1970年代。當時供應衝擊和地緣政治衝擊疊加。不同的情況是，現在的負債水準明顯更高，資產價格非常高，必須在破壞股票市場和住宅市場的同時推進加息，應對問題變得越來越困難。

羅格夫認為，2023年上半年進入全球經濟衰退的機率正在提高。面對記者提問，世界經濟是否將迎來轉捩點？羅格夫回應，經濟衰退將導致通貨膨脹暫時緩解，長期的實際利率將為1.5至2％左右（相比零有所上升），處於比2000年代前半段略低的程度。

他認為，股票、住宅、加密資產、美術品一直得到較低的實際利率所支撐，價格調整將難以避免。

（旺報 陳冠宇）

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