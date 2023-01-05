美就業市場熾熱 道瓊挫340點 那指瀉1.4%

美國就業數據顯示勞動力市場依然強勁，加劇投資人對於聯準會鷹派升息的擔憂，華爾街股市5日開低走低，午盤過後受到聯準會官員的鴿派言論提振，股市一度從低點上漲，不過尾盤仍失動能，四大主要指數終場盡墨。

道瓊工業指數挫跌339.69點或1.02%，以32,930.08點作收；標普500指數下跌44.87點或1.16%，收3,808.10點；科技股那斯達克指數下滑153.52點或1.47%，收10,305.24點；費城半導體指數挫跌50.94點或1.98%，收2,518.52點。

數據方面，有「小非農」之稱的美國ADP就業報告數據出爐，2022年12月民間就業人數新增23.5萬人，大幅高於市場預期的15萬人，前值則上修至18.2萬人；另外，美國上周初次申領失業救濟金人數報20.4萬人，不僅低於市場預期的22.5萬人，也創下三個月以來的新低，持續申領人數則為169.4萬人，同樣低於預期，顯示美國就業市場仍舊強勁，恐會使聯準會維持其鷹派立場。

聯準會鷹派大將、聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）於5日釋出鴿派言論，他認為美國有望在2023年告別通膨，且經濟衰退的風險已經下降，與此同時，經濟軟著陸的可行性正逐漸攀升，主因來自於勞動市場並未如外界預期的陷入疲軟，預期2023年市場將維持強勁態勢。不過布拉德也指出，美國的貨幣政策目前仍不夠具有限制性，他認為聯準會應儘快讓利率進入限制性區域。

政經方面，美國眾議院議長選舉仍持續卡關，經過九輪表決後，共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）仍未達到眾院議長當選門檻，反而持續丟失黨內人士的選票，5日的投票結果顯示，麥卡錫僅剩下200票支持，距離當選門檻217票越來越遠。

個股方面，由於美國2年期公債殖利率揚升，使科技股5日淪為重災區，微軟收盤重挫6.79美元，跌幅2.96%，收報222.31美元；亞馬遜收挫2.02美元，跌幅2.37%，收在83.12美元；Google下滑1.94美元，跌幅2.19%，收86.77美元；蘋果下跌1.34美元，跌幅1.06%，收125.02美元；Meta挫跌0.43美元，跌幅0.34%，以126.94美元作收。

台股ADR方面，台積電ADR下挫0.59美元，跌幅0.77%，收在75.73美元；聯電ADR挫跌0.16美元，跌幅2.37%，收6.59美元；日月光ADR逆勢揚升0.01美元，漲幅0.16%，收在6.43美元。

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