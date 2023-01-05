華爾街翻臉曝2大黑天鵝 神山危險了？

2023超危險！華爾街翻臉曝2大危機：台積電也擋不了

晶圓代工龍頭台積電這幾年業績爆發成長，股價翻倍式上漲，但隨著半導體景氣反轉及經濟衰退隱憂，展望2023年，華爾街投行預期台積電12日法說會上，會對景氣釋出較為保守的看法，且認為在需求疲軟的背景下，台積電也無法避免庫存消化及終端需求修正的影響，預估今年營收幾乎沒有成長。

外媒報導，台積電將於1月12日公布上季財報，市場預期會釋出對半導體景氣的看法。高盛和瑞銀等華爾街投行一致預估，台積電2023年營收將持平，瑞銀則將台積電目標價調降7.4%。

瑞銀在報告指出，台積電無法免於庫存消化及終端需求修正的影響，在消費者需求疲弱和高端計算機成長放緩之下，將台積電2023年營收預期從3%的成長下修至持平。

台積電一向被視為全球電子產品需求的風向球，受升息及智慧型手機、筆電等產品需求走弱影響，股價從去年1月高點大幅滑落，主要客戶蘋果市值也跌落2兆美元。分析師們預估，台積電2022年營收成長43%，但預計2023年將放緩至6.3%。

高盛表示，雖然今年下半年會開始復甦，但需求反彈的速度可能會比台積電預期的慢，終端需求仍缺乏明顯的復甦跡象，拖累公司2023年整體營收。

（中時新聞網 蔡宗倫）