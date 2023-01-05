2023降息無望！Fed會議紀要5重點一次看

美國聯準會（Fed）於2022年12月中舉行了該年度最後一次利率決策會議，並於會上決定升息2碼，為連續四次大幅度升息3碼後，首次放緩步伐，使市場高度關注未來的貨幣政策走向。聯準會於本月4日公布了該次會議的會議紀要，以下整理出五大重點：

抗通膨決心不減

聯準會在會議紀要中寫道，考量到當前令人難以忍受的高通膨，與會官員普遍認為，在經濟數據證實通膨穩步下降之前，聯準會需要維持其限制性政策，且歷史經驗顯示，他們不應過早放寬貨幣政策，因此目前為止的努力仍需要繼續維持一段時間。

2023年降息無望

會議紀要的內容指出，與會官員在討論未來的政策走向時，所有人皆認同應持續將利率拉高，他們認為此舉方能讓通膨穩步回落至2%。此外，官員們認為，未來在決定貨幣政策時，應當考量三個面向，包含緊縮性政策的累積效果、貨幣政策對於經濟活動及通膨的滯後性影響，以及美國經濟與金融市場的發展。

考量到通膨率目前仍大幅高於聯準會的目標，與會官員們皆調高了他們對聯邦基金利率的預測，且官員們也一致認為，2023年展開降息並非適當的舉措，在經濟數據顯示通膨下降至2%前，聯準會應將高利率維持一段時間。

大眾勿過度解讀

根據會議紀要，與會官員們強調，聯邦公開市場委員會（Federal Open Market Committee）雖決定放緩升息步伐，但大眾不應過度解讀此舉動，他們認為應清楚地傳達一事，即放緩步伐並不意味著通膨已經觸頂並且穩步下降，也不代表聯準會實現物價穩定的決心有所減弱。

與會官員指出，貨幣政策乃是透過金融市場發揮作用，若大眾錯誤解讀聯準會的決策導致金融市場過度寬鬆，聯準會在確保物價穩定的道路上將會更加崎嶇。

兩大風險緊逼

根據會議紀要，聯準會官員目前正致力於在兩大政策風險中取得平衡。其一，倘若聯準會的緊縮政策力道不足，恐會使高通膨持續的時間更長，屆時通膨將侵蝕消費者的購買能力；另一風險則是緊縮性政策的累積效應，最終恐會使經濟活動放緩的幅度過大，致使社會上最弱勢的群體面臨沉重負擔。

面對眼前兩大風險，與會官員普遍認為，過早放鬆過幣政策的風險更高，因此聯準會未來推動政策的主要考量，仍會是避免通膨的上行風險，在通膨回落至2%以前，將緊縮性政策維持一段時間才是合適的選擇。

維持政策靈活度

有鑑於通膨和經濟活動前景的不確定性攀升，與會官員強調，他們會在推進緊縮性貨幣政策的過程中，維持靈活性與選擇性，並持續關注經濟數據以及政策對於經濟活動的影響，不會對於未來的政策走向妄下定論，而是一次一次藉由開會來針對貨幣政策做出決定。

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