中美對立 日商雙島供應鏈求生 最終課題曝

受到地緣政治風險升溫影響，全球被動元件積層陶瓷電容器（MLCC）龍頭日商村田製作所（Murata）社長中島規巨表示，目前公司生產供應鏈仍以中國為主，但之後客戶圈有可能分為美國、中國兩大陣營，為了確保對中美客戶供貨順暢，只能採取多條供應鏈模式因應。

村田為蘋果智慧手機、也是全球重要電子零組件供應商，中島規巨稍早就曾表達對中美關係惡化的憂慮與增設供應鏈的看法。2022年底，在美國政府對中國晶片產業實施新的出口制裁後，中島規巨即表示，世界脫鉤的速度比自己原先擔心得還快，由於村田逾半數營收來自包含台灣在內的大中華地區，因此需要建立「雙重供應鏈」來管控風險。

日本經濟新聞4日報導，中島規巨表示，目前村田的供應鏈除了日本，主要集中於中國，在最糟糕的情況下，客戶經濟圈有可能分裂為美國和中國。一旦如此，村田希望繼續保持能向雙方提供產品的狀態，只能設法增加供應鏈。

為因應電動車和智慧手機等需求增加，2022年11月，位於中國無錫村田電子已開始在廠區內新建電子元器件、MLCC等廠房，預計2024年4月完工。中島規巨表示，公司正在泰國建設新廠、並擴張菲律賓工廠，同時還將在日本島根縣等地持續投資，目前生產線硬體建設的對策進展順利，但稀土供應或將成為最終課題。

至於村田在中國以外推進投資的多供應鏈模式，是否會惹惱中國政府？中島規巨說：「中國會理解的。」他表示，村田並非停止在中國生產，反而仍在中國投資。目前中國市場占公司營收約5成，成長性依然受到期待，但村田最尖端的產品會在日本國內開發，不會到中國和東南亞。

中島指出，中國已是全球製造重鎮，包括形成猶如「城下町」的智慧手機製造生態，即使組裝最終產品的企業轉移到中國境外，但上下游產業鏈等企業在內，轉移至其他國家需要5年左右。

中島認為，今後東南亞和南亞的智慧手機生產量將增加，而2023年人口超過中國的印度很有潛力成為市場和生產地，非洲也可望崛起。

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