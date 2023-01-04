德國打造天然氣碼頭 接收首批美國LNG船

在俄烏戰爭後，德國結束長達數十年對俄羅斯的能源倚賴，為了因應能源供應的轉變，德國以極快的速度打造液化天然氣（LNG）接收站，並於周二（3日）正式迎接來自美國的首艘運載船，裡面滿載德國所需的液化天然氣。

此天然氣接收站位在德國北海威廉港（Wilhelmshaven），以不到一年的驚人速度建造完成，近期正式啟用。

美國天然氣供應商Venture Global Calcasieu Pass也同樣迅速擴展自家設施，為要因應歐洲不斷增長的需求。母公司Venture Global LNG去年取得132億美元的融資，位於紐奧良附近的建廠計畫也獲得最終核准，此為美國三年來首次批准的天然氣新廠。

根據威廉港接收站營運商Uniper SE資料，該艘名為Maria Energy的天然氣運載船去年12月19日於加州裝載大約17萬立方公尺的LNG，此容量大約可以供應5萬個德國家庭一年的能源需求。

在烏克蘭戰爭之前，俄羅斯的供應約占德國天然氣進口的一半以上。然而自戰爭爆發後，俄羅斯切斷天然氣供應，被視為是俄國反對德國支持烏克蘭而採取的經濟報復。

然而，德國工業與家庭皆高度仰賴天然氣，促使該國積極向其他地區尋求進口天然氣，同時也積極興建進入液化天然氣的設施。

Uniper商務長霍蘭德（Niek den Hollander）表示，「對於德國與歐洲來說，利用液化天然氣作為可靠的能源是相當重要的。」

眼見天然氣面臨短缺風險，為了避免能源危機，德國先前將國內最後三座核電廠的除役時間延後至4月，並且重新啟用燃煤發電廠。

如今俄羅斯的供氣態度不明，對德國、甚至整個歐洲而言，今年的挑戰就是如何取得替代俄氣的來源。去年11月卡達與德國簽署長期供應合約，儘管規模不大，但此為卡達與歐洲的首個長期供氣合約。

延伸閱讀

歐洲天然氣價格回落 降至俄烏戰前水準

庫存滿載 這大國天然氣價格狂瀉4成

6大因素攪局 天然氣價格多空難測