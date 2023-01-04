印尼批准南海爭議海域油氣開發 宣示主權

印尼能源監管機構上游油氣特別工作單位（SKK Migas）表示，印尼已批准南海主權爭議區域的首個油氣開發計畫。專家指出，這是為主張北部納土納群海（Natuna Sea）主權。

SKK Migas日前發布新聞稿指出，印尼政府已經允許首個位於南海的土納（Tuna）油田開發計畫。這項計畫獲得印尼能源與礦物資源部同意，總投資額預計30.7億美元（約合新台幣942.5億元）。

中央社取得的SKK Migas新聞稿指出，Tuna油田位於印尼和越南間的南海區域。SKK Migas 負責人德威（Dwi Soetjipto）表示，這項計畫不僅基於經濟利益，還包括印尼宣示主權目的。

他在新聞稿中說：「印尼國旗將在現場飄揚，安全部隊印尼海軍將會確保開發計畫的安全，在經濟及政治上，這是對印尼主權的肯定。」

中國以「九段線」主張宣稱在南海海域主權。依照九段線的劃域，印尼北部納土納群島（Natuna Islands）的海域也在中國宣稱的領域範圍內。

印尼過去多次強調，中國的主張違反聯合國海洋法公約（UNCLOS）；並多次致函聯合國，表明印尼不接受「九段線」；也明確拒絕中國要求就所謂重疊海域協商的提議，因為該海域屬印尼主權，沒有與中國海域重疊，也沒有必要協商。

印尼大學國際法講師達瑪萬（Aristyo Rizka Darmawan）向中央社指出，這是基於印尼在南海的主權進行開發計畫，並藉此再次重申印尼不接受中國「九段線」的主張。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）去年12月宣布與越南完成歷時12年的南海專屬經濟區（EEZ）劃界談判。達瑪萬說，這使印尼在批准Tuna油田開發計畫有法律根據。越南媒體報導，印尼計劃從2026年開始出口天然氣到越南。

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