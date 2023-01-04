比金融危機崩潰?專家見1數據:股市還會跌

去年，美國聯準會為了解決高通膨危機，採取激烈升息手段，各國央行也紛紛跟進美國縮小利差，造成消費者景氣快速反轉，經濟衰退危機浮現，引發股債市劇烈崩跌。進入2023年，許多華爾街專家認為，景氣可能還需要一點時間才會好轉，尤其企業獲利下降的狀況是金融危機後最嚴重的一次，可能再次讓股市出現重挫。

綜合外媒報導，明年上半年該怎麼操盤，從各大投資公司的未來展望就能一窺一二，全球最大資產管理公司BlackRock坦言，我們預計2023年的某個時間點，對風險資產的想法會更樂觀，但時間點還沒有到，目前股市的估值尚未反映出未來的損失。

券商摩根士丹利Morgan Stanley分析師Mike Wilson就警告，目前企業獲利下降的狀況可能是金融危機後最嚴重的一次，就連華爾街大多頭、摩根大通JP Morgan Chase分析師Marko Kolanovic都坦言，「標普500指數有可能在第一季重新測試去年十月的熊市低點。」

此外，去年股債市崩跌讓「股六債四」投資組合計畫備受考驗，但目前市場信心已逐步回穩，並開始看好債券市場，今年底十年期美債殖利率有可能從去年的高點4.24％降至3.5％。

（中時新聞網 郭宜欣）