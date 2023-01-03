美股新年失利 特斯拉跳水12% 蘋果慘摔

聯準會即將於本周公布2022年12 月會議紀錄，與此同時，投資人預期聯準會2023年將持續升息，使經濟衰退的疑雲持續罩頂，華爾街股市2023年首個交易日開高走低，特斯拉拋售潮再度湧現，終場暴跌逾12%，蘋果傳出砍單消息，股價重挫3.7%，市值跌破2兆美元。

道瓊工業指數小幅下挫10.88點，或0.03%，收33,136.37點；標普500指數下挫15.36點或0.40%，收3,824.14點；那斯達克指數下跌79.50點或0.76%，收10,386.98點；費城半導體指數挫跌31.122點或1.23%，收2,500.991點。

數據方面，標普全球3日公布數據顯示，美國2022年12月製造業採購經理人指數（PMI）終值為46.2，為2020年5月以來的最低。美國將於本周公布一系列經濟數據，聯準會亦會公布12月利率決策會議的會議紀要。

對於經濟前景，前聯準會主席格林斯潘（Alan Greenspan）3日表示，隨著聯準會數度收緊貨幣政策，美國經濟衰退確實是最有可能的結果，他強調，儘管最近兩個月的報告顯示消費者物價指數的攀升速度正逐步放緩，但他認為這遠不足以證明美國能避免衰退。

前紐約聯邦儲備銀行總裁達德利（William Dudley）也抱持同樣看法，他認為美國經濟很有可能會陷入衰退，不過衰退程度不會過度嚴重。

政經方面，美國國會於3日開議，共和黨重新執掌眾議院，不過卻因黨內極右翼杯葛，共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）在連續兩輪議長選舉中失利，使眾議院因議長選舉卡關遲遲未能開始運作。

個股方面，特斯拉於2日公布了2022年第四季的交車數據，由於產量與交車量都不及分析師預期，也不及該公司自身的目標，3日收盤股價跳水15.08美元，跌幅12.24%，收在108.10美元。

另外，蘋果早前傳出以需求減弱為由通知中國供應商本季減產AirPods、Apple Watch和MacBook元件，減產消息拖累蘋果股價下挫4.86美元，跌幅3.74%，收報125.07美元。

主要科技股3日漲跌互見，微軟下跌0.24美元，跌幅0.10%，收報239.58美元；Meta逆勢上揚4.40美元，漲幅3.66%，收在124.74美元；亞馬遜揚升1.82美元，漲幅2.17%，以85.82美元作收；Google上漲0.97美元， 漲幅1.09%，收報89.70美元。

台股ADR方面，台積電ADR下挫0.46美元，跌幅0.62%，收報74.03美元；日月光ADR挫跌0.01美元，跌幅0.16%，以6.26美元作收；聯電ADR逆勢揚升0.08美元，漲幅1.23%，收報6.61美元。

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