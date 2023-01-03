日銀恐轉向！日圓升破130 攀7個月高點

在美國聯準會（Fed）去年12月會議紀錄公布前夕，美元指數3日大漲、盤中攀抵兩周新高。但是，日圓相對強勢、一度觸及七個月高點，原因在於日本央行（日銀）考慮本月調高通膨預估至2％，加劇市場對於超寬鬆貨幣政策可能轉向的預期。

追蹤美元對六大對手貨幣的美元指數周二盤中上漲1.2％至104.76。日圓兌美元匯率盤中觸及129.77美元，此為2022年6月以來最高。但稍後回貶至接近131日圓。

日銀上個月調整殖利率曲線控管（YCC），市場解讀此舉可能是在為扭轉寬鬆政策鋪路。日媒近日報導，日銀本月可能將2023與2024財年通膨估值上調至接近2％，令該央行修正寬鬆政策傳言甚囂塵上。

新加坡銀行外匯分析師沈茂雄（Sim Moh Siong）表示：「市場明顯偏向相信，YCC調整不會僅有一次，日銀應該會有更多動作。」有分析師指出，日本周二適逢新年假期、金融市場休市，缺乏流動性可能助長日圓升勢。

北歐銀行（Nordea）首席策略師克里史坦森（Niels Christensen）表示：「若有任何跡象顯示日銀政策不再如此寬鬆，勢必會對於美元兌日元匯價帶來下行壓力。」

日圓兌美元匯率2022年累跌12％，日本當局2022年9月與10月兩度出手阻貶，當時一度重挫至151.94日圓的32年低點。

Fed定於4日公布12月會議紀錄，交易商急於從中尋找2023年升息速度的蛛絲馬跡。在Fed激進升息與全球經濟走疲下，美元避險需求攀升，美元指數2022年全年漲幅達8％，漲幅創2015年以來最高。

Fed去年七度升息，但12月會議將升幅降至2碼。Fed官員先前已表態，為了抑制通膨飆漲，持續升息有其必要。花旗集團策略師推估，會議紀錄可能顯示Fed鷹派與鴿派對於終端利率該升至多高的意見更分歧。

延伸閱讀

日圓兌美元破130 哈日族換匯手腳要快

觸頂訊號浮現 美元保守看

陸股匯開紅盤！人民幣走堅 估升值到春節

利空衝擊 日大企業不到六成看好今年經濟