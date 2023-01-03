iPhone量產順利 印度再搶iPad、Mac產線

印度的蘋果代工廠今年量產iPhone相當順利，還獲得蘋果承諾擴大印度iPhone產能，印度官方高層消息人士指出，印度將擴大iPhone代工政策刺激力度，尋求爭取iPad、Mac等生產線到印度落地，進一步擴大蘋果製造生態系統。

據《快科技》報導，來自印度政府高層人士的消息稱，由於在印度生產iPhone取得了成功，印度政府正準備加大刺激力度，進一步尋求在印度生產MacBook和iPad等產品。很顯然地，印度正在全方位爭取蘋果，在iPhone生產線成功轉移後，iPad、MacBook等產品的部分產能也有望搬過去。

印度電子和信息技術部的高層人士稱，印度正考慮將面向IT硬件的「生產激勵計劃」（PLI）的規模從當前的735億盧比（8.86億美元 ）擴大到2000億盧比（24.12億美元），進一步擴大蘋果的製造生態系統。

這位印度高層人士稱：「我們已經看到，在印度生產iPhone取得了成功。目前，蘋果的所有頂級製造商，包括富士康、緯創和和碩，正在生產價值數十億美元的智慧手機。對我們來說，下一步是在印度生產MacBook和其他產品，如iPad。」

印度政府認為，讓蘋果、惠普和戴爾等品牌在印度擁有廣泛的採購基礎，對於擴大規模和確立其「全球製造中心」的地位至關重要。相比之下，蘋果一直對在印度生產iPhone以外的產品保持謹慎態度。

報導說，根據印度政府擬議中的新計劃，其支持的目標細分市場包括筆記本電腦、平板電腦、一體機和伺服器。該計劃預計將惠及IT硬件製造領域的5家全球主要企業和10家印度冠軍企業。

（中時新聞網 盧伯華）

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