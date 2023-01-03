美新國會開議 麥卡錫力爭眾院議長

美國新國會周二（3日）開議，共和黨奪回主控權的眾議院將票選議長，共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）致力爭取支持，盼贏得議長大位、不過黨內同志態度搖擺不定、有些甚至表明反對，使得麥卡錫能否順利當選仍是未定數，也使得這次議長選舉成為美國百年來最難預測的一次。

麥卡錫近日積極向眾院共和黨保守派議員拉票，他並且作出讓步，同意賦予一般議員更大權力，例如議員們能夠更輕易讓議長下台。由於共和黨在眾院僅拿下222席，僅略高於民主黨的212席，因此麥卡錫幾乎必須獲得所有共和黨眾議員的支持，才能確保當選議長。

國會議員和幕僚透露，目前情勢仍不明朗，倘若民主黨所有議員一如預期皆支持自家領袖，麥卡錫在眾院435席必須贏得逾半、也就是218票的支持，換言之最多只能流失四票。

一旦麥卡錫角逐議長失利，這將是美國近代史首見，畢竟從1923年以來，眾院議長選舉皆在首輪投票即選出議長。麥卡錫此次選情艱難也凸顯共和黨內部分歧嚴重，在眾院的多數優勢不堪一擊。內部紛擾一直是共和黨領袖過去十年的棘手難題，2015年當時的眾院議長貝納（John Boehner）就在保守派的壓力下辭職。

此次為新會期的第一場投票，為接下來兩年激烈的政治角力揭開序幕，目前具有爭議的法案包括移民法規、烏克蘭援助等。今年稍晚美國國會還將面對債務上限的議題。

目前約有20幾位共和黨議員並未表態他們會投給誰，五位議員堅定反對麥卡錫擔任議長，質疑他的保守派立場以及個人爭議。

眾議院將於美東周二中午開始舉行議長投票，屆時提名人將發表演說，共和黨提名麥卡錫，民主黨則將提名傑福瑞斯（Hakeem Jeffries），勝選者將接替裴洛西（Nancy Pelosi）擔綱議長。若候選人無法取得多數，就會進行下一輪投票。目前支持與反對麥卡錫人士皆認為投票會進入第二輪。

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