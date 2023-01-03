韓國大減稅 半導體業最高減25％

韓國政府周二（3日）宣布擴大對半導體在內的「國家戰略技術」減稅，鼓勵相關企業在國內投資，以強化供應鏈安全並且推動經濟。根據方案，大企業對半導體廠房設備的投資可享最高25％的稅額扣除。

根據韓國財政部的聲明，投資半導體、電池、疫苗和螢幕等國家戰略技術的大企業適用的稅額扣除率將從目前的8％上調至15％。同時，無論投資領域是否屬於國家戰略技術，今年的新投資較近三年均值增額的部分均可享受10％的稅額扣除。由此推算，大企業最多可享受稅額抵扣25％的優惠。

此外，中小企業的資本支出稅收減免也從16％調升至25％。

對於國家戰略技術研發投資，政府將繼續適用相關企業現行30～50％的稅額扣除率，該比例為全球最高水準。

據政府推算，若此案獲得通過，政府明年稅收收入將減少3.65兆韓元（約台幣955.2億元），2025年至2026年每年將減少1.37兆韓元。

韓國發布擴大減稅優惠，意在強化該國晶片業競爭力。不久前台灣、美國等才宣布晶片產能留在本國的計畫，為要提振國內產業。

韓財政部聲明指出，因應疫情以及晶片供應短缺，國際社群已經再度重視建立國內生產實力的經濟與安全價值。鑑於全球科技與供應鏈的競爭不斷升溫，當務之急是必須針對有高經濟安全價值的策略項目給予全面性的扶持。

國會上個月甫通過立法不久，政府又再提出大幅度修改的作法，實屬罕見。上周韓國總統尹錫悅指示官員應該就半導體與其他策略產業提出更強力的政策，以推動國內晶片業，他並批評反對黨在其他國家斥資數十億美元扶持半導體之際、卻阻礙政府投入的努力。

半導體約在韓國出口額的20％，去年記憶體出口成長1％至1,292.3億美元，該國兩大晶片商為三星電子和SK海力士。隨著半導體業在人工智慧（AI）、飛彈防禦等關鍵領域扮演要角，美國與中國加速發展該領域，身為半導體大國的韓國也嚴陣以待。

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