鬆綁！英不強制陸客PCR 自願篩陽免隔離

據英媒《獨立報》報導，自下周起抵達英國的中國旅客將無需進行強制核酸檢測，旅客可以自願檢測，篩檢陽性亦無需強制隔離或自我隔離。

報導說，英國上周發布聲明指出，在中國感染激增後，自1月5日起從中國抵達英國的乘客需要持有48小時內核酸檢測陰性證明，或在機場進行檢測。目前從中國飛往英國的航班僅使用倫敦希思羅機場與曼徹斯特機場。

報導指出，北京已宣布自1月8日起放寬國際旅行限制，允許更多國民出境。這項決定讓許多國家感到憂心，他們認為中國大量的感染可能導致出現新的新冠變異毒株，增加本國疫情風險。

英國交通大臣馬克．哈珀 (Mark Harper) 說：「中國缺乏可靠的疫情數據，這意味著在重新開放邊界之前需要採取一些明智的、合於現實的臨時措施。」

目前包括義大利、美國、日本、澳大利亞等越來越多國家已發表聲明，要求來自中國的旅客入境時提供48小時內核酸檢測陰性證明或在機場進行檢測，若檢測陽性則需進行隔離。

《獨立報》指出，新的規定讓來自中國的旅客可以拒絕在機場接受檢測，並直接離開機場。

不過英國官方並非對疫情採取完全放任的態度，英國衛生安全局 (UKHSA) 首席醫學顧問蘇珊．霍普金斯（Susan Hopkins）教授說，從1月8日起將開始對對北京、上海和其他中國城市飛往希思羅機場的抵達航班進行各種「監測」措施，乘客可以自願性地配合做核酸檢測，也可以拒絕，英方會根據核酸檢測及其他各種監測數據─例如機上的廢水系統─來判定疫情發展的狀況。

（中時新聞網 盧伯華）

文章來源：Revealed: Covid tests on arrival from China optional as government accused of ‘muddled thinking’

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