全球經濟風暴 這國竟狂吸千億資金？

為了解決難纏的高通膨，美國聯準會採取積極升息策略，使得各國央行為了縮小利差紛紛跟進，但此舉也造成消費需求快速反轉，經濟衰退隱憂浮現，市場也有共識認為今年的經濟狀況會比去年還要差。不過，在此狀況下，新加坡的風險投資（創投）領域仍被看好會有不錯表現。

CNBC報導，新加坡政府擁有的創投平台SGInnovate執行董事Hsien-Hui Tong表示，即使全球的創投規模在2022年呈現下滑，但許多新加坡的投資者在2023仍保持樂觀態度，「很有可能是相當不錯的一年。」

Hsien-Hui Tong說明原因，「新加坡的風險投資領域仍相當活躍，這是因為很多公司還是處在早期發展的階段，處在種子輪、A輪的水準，流動性很大，能夠引起資金的興趣，進而進行投資。」

展望未來，Hsien-Hui Tong表示，「新加坡得以免受全球宏觀經濟帶來的逆風衝擊，接下來量子技術將是另一個重要領域，此外，能源也是今年值得關注的核心產業。」

Enterprise Singapore數據顯示，2022年前9個月，B輪融資之前的投資額達到40億美元（約新台幣1200億）成長約45%。

（中時新聞網 郭宜欣）