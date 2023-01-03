因應陸疫情激增 歐盟衛生官員4日將會談

據美國之音報導，歐盟輪值主席國瑞典表示，歐盟政府衛生官員將於當地時間4日舉行會談，討論如何協調應對中國大陸新冠病例激增的情況。此前在12月舉行的會談結束時，尚未就此事做出決定。

在12月29日由來自歐盟各國政府、歐盟衛生機構和世界衛生組織的100多名代表透過網路視訊舉行的一次類似會議上，義大利敦促歐盟其他國家跟進其作法，在北京準備1月8日取消旅行限制後，對來自中國大陸的旅行者進行新冠檢測。

但歐盟27國中的其它國家表示，儘管中國大陸決定在一波新的感染浪潮中放鬆其對大流行的限制，但他們認為沒有必要這樣做。

歐盟輪值主席國瑞典的發言人說：「定於1月4日星期三舉行綜合政治危機應對會議，以更新中方的新冠疫情情況，並討論歐盟可能以協調方式採取的措施。」

歐洲衛生專員斯特拉．基里亞基德斯（Stella Kyriakides）在12月29日致歐盟各國政府的一封信中表示，鑒於中國大陸感染人數的激增，他們應考慮立即擴大新冠感染的基因組測序和廢水監測，包括機場的廢水監測，以發現任何新的變種。

基里亞基德斯表示，由於中國大陸缺乏可靠的流行病學和檢測數據，歐盟應該「非常警惕」，建議歐盟國家的衛生部長「作為應該立刻採取的步驟」，評估他們目前對冠狀病毒基因組測序的做法。

不過，歐洲疾病預防控制中心上周表示，目前不建議對來自中國大陸的旅行者採取措施。該中心說，在中國大陸流行的病毒變種已經在歐盟流行過，歐盟公民的疫苗接種水平相對較高，與歐盟的醫療保健系統目前正在應對的日常感染相比，輸入感染的可能性較低。

（中時 藍孝威）